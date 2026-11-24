ユヴェントスはラツィオのMFケネス・テイラーに1月、4000万ユーロを提示する準備を進めている。ニューカッスルなどプレミアリーグの4クラブも強い関心を示す。

によると、テイラー獲得に向けた動きで最も進んでいるのは ユヴェントス で、冬の移籍市場で4000万ユーロを提示し、イングランド勢の競争を退けたい考えだ。 ニューカッスル 、 ブレントフォード 、 ボーンマス がいずれもこのオランダ人MFに関心を示し、 ブライトン も動向を注視している。

ボーンマスはアレックス・スコットが退団する可能性に備え、獲得に向けた動きを着実に進めている。 テイラーは1月にアヤックスから1700万ユーロでローマに加入したばかりだが、イタリアのサッカーに驚くほど早く適応した。 今季ここまでラツィオのセリエA全試合に先発し、ゴールとアシストで貢献。 チームは堂々と首位に立っている。

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オランダから移籍して以来、ラツィオで公式戦33試合に出場し、5ゴール4アシストを記録。 落ち着いた試合運びでテンポをコントロールし、ボールを前方へ運ぶ力や、後方から攻め上がって得点を狙う姿勢が評価され、イタリアとイングランドのクラブの補強担当者から注目を集めている。 ユヴェントスの積極的な姿勢やプレミアリーグ勢からの関心の高まりにもかかわらず、1月の退団は極めて考えにくい。

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同メディアによると、ラツィオの幹部はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督に対し、クラブがセリエA優勝争いの渦中にいる間は、シーズン途中に主力を売却しないとすでに約束している。 さらに重要なのは、テイラー本人も今季をイタリアの首都で終える意向をコーチ陣に伝えたと報じられていることだ。 契約は2030年まで残っており、交渉ではラツィオが主導権を握る。 好調が続けば、4000万ユーロという評価額も上がる一方だ。

古巣アヤックスも移籍金の10％を受け取る売却条項を保持しており、将来的に移籍が実現すれば、多額の収入を得ることになる。