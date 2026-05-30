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ユヴェントス、デ・ヘア獲得に本腰！リヴァプール・アリソン断念で代替案浮上

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ユヴェントス、デ・ヘア獲得に本腰！リヴァプール・アリソン断念で代替案浮上
デ・ヘアユヴェントス移籍
📆5/30/2026 6:52 PM
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ユヴェントスがフィオレンティーナのGKダビド・デ・ヘアに関心を強めている。リヴァプールのアリソン獲得断念を受け、経験豊富なスペイン人GKが正GK候補に。移籍金フリーの可能性もあり、ユヴェントスの守備強化に一役買うか。

ユヴェントス がスペイン人GKへの関心を強めていると報じられ、ダビド・ デ・ヘア の大型移籍が浮上した。 リヴァプールのGKアリソン獲得が難航しているため、元マンチェスター・ユナイテッドのスターはトリノで有力な選択肢となっている。

イタリアの報道によると、ユヴェントスは新シーズンに向けGK陣を強化するため、デ・ヘアを注視している。 スペイン人ベテランはフィオレンティーナでセリエAに復帰し、その活躍がトリノ首脳陣の目に留まった。 移籍市場が迫る中、デ・ヘアはアリアンツ・スタジアムで正GK候補に浮上している。 フィオレンティーナで中心的な役割を果たした彼はSNSにシーズンを振り返る投稿をしたが、トスカーナでの将来は不透明だ。

国際経験が豊富で35歳のベテランは、ユヴェントスが求める経験豊富な大物の条件にぴったり合う。 デ・ヘアはフィオレンティーナファンに、別れの言葉とも取れるメッセージを寄せた。 厳しいシーズンだった。 それでも私たちは、クラブが象徴する心・闘志・価値観を示せた。

キャプテンとして責任を感じる。 クラブの皆さん、チームメイト、スタッフ一人一人に、今年のすべての瞬間に感謝している。 今は休み、体力を回復する時だ。 ユヴェントスはリヴァプールの正GKアリソン・ベッカーの獲得が難航し、デ・ヘアへの動きを加速させた。

リヴァプールはアリソンを少なくとももう1年残留させる意向で、ユヴェントスは代替案を探さなければならなくなった。 デ・ヘア争奪戦は、イタリア夏の移籍市場の注目ポイントだ。 ユヴェントスは、彼が加われば守備がすぐ安定すると見込み、移籍の事務手続きや資金面を検証中。 ユヴェントスのGK補強計画は複数の選択肢を並行して進めているが、デ・ヘアはその中でも最も現実的なターゲットとされている。

フィオレンティーナでの1年間で再評価された彼の価値は、移籍金が発生しないフリー移籍の可能性もあるため、ユヴェントスにとって経済的に魅力的だ。 デ・ヘアはマンチェスター・ユナイテッドで長年プレーした後、2023年夏に退団し、一時は引退も噂された。 しかし昨夏フィオレンティーナと1年契約を結び、セリエAで再起を果たした。 今季はリーグ戦38試合中33試合に出場し、クリーンシート12回を記録。

彼の安定したパフォーマンスはイタリアサッカー界で高く評価され、複数のビッグクラブが関心を示している。 特にユヴェントスはウォイチェフ・シュチェスニーの後継者を探しており、デ・ヘアは年齢や経験面で理想的な人材と見なされている。 フィオレンティーナは契約延長を望んでいるが、高額な年俸を巡る交渉が難航しており、デ・ヘア自身も新たな挑戦を求めている可能性がある。 ユヴェントスは彼の代理人と接触し、個人条件の合意に向けて動いていると報じられている。

デ・ヘアの移籍が実現すれば、ユヴェントスの守備陣は飛躍的に強化されるだろう。 彼の卓越したシュートストップ能力や経験は、若いDF陣を統率する上で大きな助けとなる。 一方で、年俸や移籍金の条件が障壁となる可能性もあり、両クラブは慎重に交渉を進めている。 ユヴェントスは他にもGK候補として、アレッサンドロ・ディ・マリアやイアン・グギエルモーネなどの名前も挙がっているが、現時点で最優先はデ・ヘアである。

移籍市場の行方は夏の終盤まで続く可能性が高く、ファンの注目が集まっている。 デ・ヘアがトリノで新たなキャリアをスタートさせるのか、それともフィオレンティーナ残留を選択するのか、今後の動向が注目される。 ユヴェントスは新シーズンに向けてスクデット奪還を狙っており、GKポジションの強化は不可欠な要素だ。 デ・ヘア獲得の成否が、チームの命運を左右するかもしれない

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デ・ヘア ユヴェントス 移籍 セリエA GK

 

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