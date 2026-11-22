ユヴェントスがアリアンツ・スタジアムでヴェネツィアに4-0で快勝した。前半は無得点だったが後半に一変し、ルチアーノ・スパレッティ率いるチームが勝ち点3を確保した。ヴォルテマーデら4選手が得点を挙げ、xGや配球の数字も含めて試合内容を解説する。

ユヴェントス は本拠地 アリアンツ・スタジアム で、 ヴェネツィア に4-0で快勝した。前半はスコアレスで折り返したが、後半に決定力を発揮して試合を完全に支配した。 ルチアーノ・スパレッティ 率いるチームが、勝ち点3を危なげなく手にした一戦である。

得点を挙げたのはニック・ヴォルテマーデ、トゥーン・コープマイネルス、フアン・カバル、ランダル・コロ・ムアニの4選手だった。試合は前後半で様相が大きく変わり、粘り強く守るヴェネツィアを最終的に攻略した形となった。

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前半は無得点、縦への展開を欠いた理由

前半のユヴェントスは、ボールを保持しながらも攻撃に実効性を欠いた。ヴェネツィアは3-5-2の守備陣形を深く構え、ユヴェントスは縦方向への展開を見いだせなかった。

ボール支配率は58％に達したものの、ゴールを奪えないままハーフタイムを迎えた。この数字は主導権を握っていても得点につながらない前半の課題を示している。スパレッティ監督には、ハーフタイムで戦術面の修正が求められる状況となった。

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前半の停滞を打ち破るきっかけになったのは、途中出場のヴォルテマーデの投入だった。ボールを持つ時間は多かったが、相手ゴール前で決め手を欠いていた流れを、交代によって変えようとした形である。

後半8分の先制点から4得点まで

後半開始からわずか8分、途中出場のヴォルテマーデがユヴェントスに先制点をもたらした。この一撃でヴェネツィアは守備に徹する戦い方を続けられなくなり、試合の主導権が完全にユヴェントスへ移った。

その後は得点が相次いだ。コープマイネルスがリードを2点に広げ、DFカバルが3点目を追加した。ユヴェントスの攻撃は前半とは別のチームのように鋭さを増していった。

試合を締めくくったのは、71分にPKを決めたコロ・ムアニだった。PKによる4点目でユヴェントスは4-0とし、ヴェネツィアに反撃の余地を与えないまま勝利を確定させた。

この試合では、68分にフェデリコ・ガッティが交代で退いた。後半の得点ラッシュの中で、ユヴェントスは交代策を含めて試合の流れを維持した形である。

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xGと配球から見る勝利の内容

試合の内容を数字で見ると、ユヴェントスのゴール期待値（xG）は2.01だった。アウェーチームのヴェネツィアは1.16にとどまり、チャンスの質で上回っていたことが分かる。

ユヴェントスのチーム全体のパス数は576本に達した。後方から攻撃を組み立てる土台が安定していたことが、後半の得点につながった背景のひとつといえる。

イタリア人GKは比較的静かな午後を過ごし、セーブを求められたのは一度だけだった。ヴェネツィアの攻撃がゴールに迫る場面は限られており、ユヴェントスの守備は試合を通じて安定していた。

一方で、ヴェネツィアのカウンターは試合を通じてわずか4回にとどまった。ユヴェントスは相手の反撃を抑え込みながら得点を重ねた。ただし、アタッキングサードでは攻撃面の迫力をやや欠いたという評価も残り、次戦に向けた課題として残されたといえる。