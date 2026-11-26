UEFAヨーロッパリーグのユヴェントス対オモニア戦を前に、スパレッティ監督が選手への緊張緩和を呼び掛け、エッハトルとカンビアーゾの先発を確認した。オモニアのベルグ監督は、マンチェスター・ユナイテッド時代への対戦を歓迎し、質の高い試合を目指すと意気込んでいる。

マンチェスター・ユナイテッドで3冠を達成した ヘニング・ベルグ が、木曜日に オモニア の監督として、現役時代にも対戦した ユヴェントス と再び顔を合わせる。 トリノでキプロスのチームの力を試す機会を楽しみにする一方、 ユヴェントス の ルチアーノ・スパレッティ 監督は選手たちに油断を戒め、ジェフ・エクハトルとアンドレア・カンビアーゾの先発を明言した。

ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、元マンチェスター・ユナイテッドDFのヘニング・ベルグが率いるオモニアとの木曜日のUEFAヨーロッパリーグを前に、選手たちに集中力を保ちながら緊張を解くよう求めた。 ベルグはマンチェスター・ユナイテッド所属時、チャンピオンズリーグでユヴェントスと3度対戦。1998-99シーズンの準決勝第1戦では膝の靱帯を負傷し、ユナイテッドの3冠達成につながる決勝戦に出場できなかった。 キプロスのチームを率いてトリノで力を試す挑戦を歓迎している。

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ベルグは「今日ここに来て、質の高いチームであるユヴェントスと対戦できることをうれしく思う。 我々にとって貴重な経験だ。 できる限り最高の試合をしたい」と語った。 一方、スパレッティはカウンターを得意とするオモニアを軽視できないと強調した。