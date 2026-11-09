ユニットコムがiiyama SENSE∞で「塗りマス！」協賛キャンペーンを実施

ユニットコムはiiyamaクリエイターPCでデジタル塗り絵コンテスト協賛キャンペーンを展開。CLIP STUDIO PAINT対応モデルに2000円オフクーポンを配布中。

ユニットコム は、 iiyama クリエイターPCシリーズの「 SENSE∞ （センス インフィニティ）」において、デジタル塗り絵コンテスト第三十八回「 塗りマス ！」の協賛キャンペーンを実施している。この特典企画は11月30日14時59分まで有効であり、対象製品購入時に使える2,000円OFFクーポンが配布されている。クリエイター向けPC市場において、具体的なコンテンツ連携による販売促進策が注目されている。

キャンペーン詳細と対象モデルの仕様

この協賛キャンペーンは、イラストレーション制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」の開発元であるセルシスとアイビスが共催する第三十八回「塗りマス！」への協賛企画として展開されている。対象となるのは特集ページに掲載されている「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンであり、購入時の割引特典が提供される。ユーザーは用途に応じた構成変更が可能なBTO（Build To Order）対応モデルから選択でき、自身の制作環境に最適化したPCを構築することが可能だ。

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デスクトップ型の対象モデルは、販売価格269,800円で提供されている。このモデルはWindows 11 Homeオペレーティングシステムを搭載し、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285を核心としている。メモリ容量はDDR5 16GB、ストレージは1TB NVMe対応 M.2 SSDを備えており、ミニタワー筐体のBTOモデルとして販売されている。高い処理性能が必要な本格的なデジタルアート制作に適した構成となっている。

一方、ノートパソコン型の対象モデルは販売価格119,700円となっている。このモデルは15.6型フルHD液晶ディスプレイを備え、インテル プロセッサー N100、メモリ16GB、500GB NVMe対応 M.2 SSDを搭載している。こちらもBTO対応であり、イラスト制作や軽めのクリエイティブ作業向けの選択肢として訴求されている。持ち運びやすさとコストパフォーマンスを重視するユーザーに向けた提案だ。

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クーポン利用条件と併用ルール

配布される2,000円OFFクーポンの利用には特定の条件が存在する。クーポンは1注文につき1点に適用され、ほかのWEBクーポンコードとは併用できない点に注意が必要だ。ただし、最大2万円分還元の超還元プログラムとは併用可能であるという。この併用ルールにより、ユーザーはより大きな割引効果を享受できる可能性がある。キャンペーン期間中に購入を検討しているクリエイターにとって、これらの条件は重要な情報となる。

購入方法と今後の展開

キャンペーン対象製品の購入は、パソコン工房の特集ページから直接行うことができる。クーポンの利用方法や適用手順については、別途用意されたクーポン利用方法の案内ページで確認可能だ。iiyamaとユニットコムは、クリエイターの創作活動を支援する姿勢を明確にし、特定のデジタルアートイベントとの連携を通じてブランド価値を向上させる狙いがある。第三十八回「塗りマス！」への協賛を通じ、ツールの普及とハードウェアの販路拡大を同時に目指す戦略が展開されている。クリエイター市場において、ソフトウェアとハードウェアの密接な連携は、今後の製品開発やマーケティングにおいても重要な要素となる可能性がある。