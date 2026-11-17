ユニットコムがCore Ultra 9 285搭載ゲーミングPCを発売。RTX 5060シリーズでWQHD対応。Z890チップセットと10GbELANで高速通信も可能。

ユニットコム のゲーミングPCブランド「 LEVEL∞ 」が、最新ハイエンドプロセッサーを採用した新型モデルの販売を開始した。この製品群は、インテル製の最新の「Core Ultra 9 プロセッサー（シリーズ2）」を搭載しており、高性能なPCを求めるユーザーに特化したラインアップとなっている。特に注目されるのは、24コア24スレッドの演算能力を持つ Core Ultra 9 285 を搭載したモデルである。

Core Ultra 9 285の高性能 specifications

Core Ultra 9 285は、8基のパフォーマンスコアと16基のエフィシェンシーコアという構成を採用している。最大動作周波数は5.6GHzに達し、並列処理能力も高い。このCPUはゲームプレイだけでなく、写真や動画の編集、デジタルコンテンツ制作、さらには配信環境としても十分なパワーを提供する。レベルインフィニティの製品では、このCPUを基盤としたゲーミングPCが展開されている。

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RTX 5060搭載モデルの基本構成

主力モデルとなる「LEVEL-R789-285-RKX」は、NVIDIAの「GeForce RTX 5060（8GB GDDR7）」を搭載している。このGPU組み合わせにより、フルHD解像度での最新のAAA級タイトルを快適にプレイできる性能を確保している。システムメモリは16GB（8GB×2枚構成のDDR5）が標準で搭載され、ストレージとして1TBのM.2 SSDが用意されている。電源ユニットは750Wで、80 PLUS BRONZE認証を取得している。

マザーボードとネットワーク機能の詳細

マザーボードには、拡張性豊かなインテル「Z890チップセット」を採用している。有線LANポートには、10GBASE-T（10GbE）規格に対応しており、大容量データの転送や高速ネットワーク接続が実現可能だ。Z890チップセットは、最新のCPUとの互換性が高く、PCI Expressのレーン数も豊富であるため、 future-proofなシステム構築に適している。この構成により、データのやり取りがボトルネックにならない環境が整えられている。

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WQHD対応の上級モデル LEVEL-R789-285-SKX

より高い解像度でのプレイを目指すユーザー向けに、「LEVEL-R789-285-SKX」が用意されている。このモデルの最大の特徴は、GPUが「GeForce RTX 5060 Ti（8GB GDDR7）」にアップグレードされている点だ。RTX 5060 Tiを搭載することで、WQHD解像度でもゲームが快適に動作するよう設計されている。フルHDでは最高画質でスムーズに動作するタイトルが増加し、より臨場感のある映像体験が可能になる。

電源ユニットの効率性と通信環境

上級モデルの電源ユニットは、先述のBRONZEモデルから80 PLUS GOLD認証の750Wモデルへ変更されている。変換効率が高まることで、発熱の抑制や電気代の節約、そしてより安定した電力供給が期待できる。ネットワーク面でも、10GBASE-T（10GbE）ポートは上級モデルにも引き続き搭載されており、大容量ファイルの保存や編集環境での高速通信を両立させる。これらのハードウェア仕様は、クリエイターとゲーマーの双方のニーズに応えるバランスの取れた構成となっている。