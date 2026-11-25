ユニクロは11月23日、JFA（日本サッカー協会）とともに、令和8年熊本地震の復興応援の一環として、『JFAユニクロサッカーキッズ in 熊本〜The Hea···

さんが登場すると、子どもたちは拍手で迎えました。 内田さんは「こんな良い芝ならトラップミスはしないですよね？ 思いっきり サッカー を楽しんでください」と呼びかけ、岩清水さんは「すごく素敵なグラウンドでできるのはいいなと思います」と熊本県 フットボール センターCOSMOSの環境について触れた後、「たくさん走り回って勝つ。

走りまくって頑張りましょう」と開会を宣言。 続くキックオフセレモニーでは、岩清水さんが子どもたちの声援を受けて見事ゴールを決めました。 試合は8分×3試合で実施。 子どもたちは一目散にボールを追いかけ、内田さんや岩清水さんから直々に声をかけられる場面も見られるなど、終始目を輝かせていました。

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得点後に二人とハイタッチをするなど、子どもたちと打ち解けている様子も見られました。 試合の合間には、子どもたちが「がんばりたいこと」などをハート型シールに書き込み、パネルに貼り付けるアクティビティを実施。

「サッカー選手になりたい」「シュートを頑張ります」といった前向きなメッセージが並びました。 熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンも応援に駆けつけました。 から参加者全員にヒートテックを贈呈。 内田さんと岩清水さんが一人ひとりに声をかけながら手渡し、サインや握手にも応じました。

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最後に内田さんは「みんなサッカー選手になりたいって書いてくれたけど、それだけじゃなくて好きなことを見つけて欲しい。 みんながサッカー選手になったら応援しに行きます」、岩清水さんは「いっぱい練習して内田さんみたいに代表になって、熊本から世界に。 応援しているね」と子どもたちにエールを送り、全員での記念撮影でイベントを締めくくりました。 イベント終了後の囲み取材で、内田さんは記者から「子どもたちの元気な笑顔を見てどうでしたか？

」という質問に対して、「サッカーをするためにはまず生活の基盤が必要だと思います。 生活環境を整えながら、サッカーを通じて夢を持って頑張って欲しい。 」と答えました。 また、「今回のイベントに来られなかった熊本の少年少女に対してのメッセージ」について記者から質問されると、「生活する環境が整ってから夢が持てると思うので、まずはちゃんとした生活が出来るようになってほしい。

夢を持つのは誰にとっても平等なので、熊本から活躍してくれる選手、そこから世界でも活躍する選手が出てきて欲しい。 まずは生活第一だと思う」とコメントしました。