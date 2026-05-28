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ユニクロの優秀パンツを厳選！40・50代も気兼ねなく取り入れられる1本

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ユニクロの優秀パンツを厳選！40・50代も気兼ねなく取り入れられる1本
ユニクロバギーカーブジーンズ40代
📆5/28/2026 12:24 PM
📰SportsHochi
20 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 63%

ユニクロのバギーカーブジーンズが注目されています。丸みを帯びたボリューム感のあるシルエットが特徴で、穿くだけで体型カバー & おしゃれ見えが狙える1本です。40・50代も気兼ねなく取り入れられるのが嬉しいポイントです。オリーブカラーのブラトップ × 透け感カーデを合わせれば、頑張りすぎないのにこなれる大人カジュアルが完成します。

毎シーズン、バズりアイテムが登場している ユニクロ 。 パンツを選ぶならどれがおすすめ？ それなら、週5で ユニクロ を着る筆者におまかせ！ シルエットの美しさにこだわりたい、穿き心地もゆずれない、今っぽいアイテムが欲しい……など、さまざまな要望に応えてくれそうな1本が揃っています。

今回は、40・50代が取り入れやすく、毎日の装いをアップデートできそうな優秀パンツを厳選。 プラスワンでトレンド感が出るジーンズや、暑い季節に活躍する涼やかなパンツなど、マニア目線でセレクトしました。 いつの時代も愛される、カジュアルコーデに欠かせないデニムパンツ。 スキニーやストレートを持っているけど、なんだかマンネリ……なんて大人女性も少なくないかも。

そこでチェックしておきたいのが、このバギーカーブジーンズです。 丸みを帯びたボリューム感のあるシルエットが特徴で、穿くだけで体型カバー & おしゃれ見えが狙える1本なんです！ 主張しすぎないやわらかなカーブシルエットで、40・50代も気兼ねなく取り入れられるのが嬉しいポイント。 オリーブカラーのブラトップ × 透け感カーデを合わせれば、頑張りすぎないのにこなれる大人カジュアルが完成します

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SportsHochi /  🏆 53. in JP

ユニクロ バギーカーブジーンズ 40代 50代 カジュアルコーデ デニムパンツ

 

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