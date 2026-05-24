ユニクロの売り場戦略：顧客がストレスなく商品を選べるように

ユニクロは、顧客がストレスなく商品を選べるように、売り場、物流、IT、広告、商品開発までを一体で設計している。商品単価によって陳列方法が細かく設計されており、低価格帯の商品は入口付近で平積みしており、価格を訴求する大きなPOPとともに大量に陳列している。一方で、高価格帯の商品はマネキンやハンガーを使った"魅せる売り場"になっている。単価が高い商品は機能性のみではなく、コーディネートやブランドイメージを含めて提案している。

それは"売る側の都合"よりも、"顧客がどうすれば買いやすいか"が優先されていることです。 売り場は、見栄えだけではなく、欠品を起こしにくく、補充しやすく、サイズや色を選びやすいよう設計されています。

しかもそれを、数店舗ではなく世界規模で徹底しているのです。 ユニクロを運営するファーストリテイリングは、自らを"情報製造小売業（Digital Consumer Retail Company）」と定義しています。 実際の店舗を見ると、その本質はDXだけではないことが分かります。

"顧客がストレスなく商品を選び、いつ来ても安心して買える状態"を維持するために、売り場、物流、IT、広告、商品開発までを一体で設計している。 その思想こそが、現在のユニクロの強さを支えているのではないでしょうか。 ユニクロの売り場を観察すると、商品単価によって陳列方法がかなり細かく設計されています。 例えば、低価格帯のニットや限定価格商品は、入口付近で平積みしており、価格を訴求する大きなPOPとともに大量に陳列しています。

来店客を引き込む"集客商品"としての役割です。 一方で、4000円以上のジーンズや高価格帯のダウンジャケット、ブランドコラボ商品などは、マネキンやハンガーを使った"魅せる売り場"になっています。 単価が高い商品は、機能性のみではなく、コーディネートやブランドイメージを含めて提案しているのです。 低価格商品は多めに積み上げ、高価格商品は数量を抑えながら演出感を強める。

つまりユニクロは"大量陳列"にも、"ブランド演出"にも振り切っていません。 回転率とブランド感を、商品単価ごとに細かく最適化しています





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