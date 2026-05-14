ユニクロとセシリー・バンセンのコラボレーションコレクションのトークが繰り広げられた

ユニクロとセシリー・バンセンが約7年前の出会いから始まった協業の背景や、コレクションに込められた思想、素材開発における挑戦、さらに "ロマンティックなムードを纏う"新たな LifeWear についてのトークが繰り広げられた。

本セッションでは、約7年前の出会いから始まった協業の背景や、 コレクション に込められた思想、素材開発における挑戦、さらに " ロマンティックなムード を纏う"新たな LifeWear についてのトークが繰り広げられた。

偶然の出会いから7年越しで実現したパートナーシップ 本コラボレーションの原点は、2019年、ユニクロのデンマーク1号店オープンに際して勝田がコペンハーゲンを訪れた際、 セシリー・バンセンと偶然出会ったことにさかのぼる。 勝田は当時を振り返り、"長年構想を温めてきたこのプロジェクトを、ようやく形にすることができた"と語り、その実現への思いを明かした。 また、セシリー・バンセンは"ユニクロのLifeWear は、日常のための服という私たちの考え方と深くつながっています。

本コレクションでは、ロマンティシズムとミニマリズム、その本質的なバランスを表現したかったのです"と語った。 バンセンが掲げてきた"エヴリデイ クチュール"は、特別な日の装いではなく、日常そのものを豊かに彩る服という考え方に基づいている。 本コレクションは、そのロマンティックで詩的な感性と、ユニクロが大切にする機能性や普遍性が融合し、日々の生活に自然に溶け込む新しいフェミニンスタイルとして表現されている。

"通常はオーガンザやマトラッセといった素材で表現するディテールを、ジャージーに置き換えるプロセスは非常にチャレンジングなことでした"とバンセンは振り返る。 象徴的なアイテム"フリルTドレス"に込めた思想 今回、特に注目したいのが立体的なフリルや胸もとにあしらわれた繊細な花の刺繍など、セシリー・バンセンが強みとするディテールだ。

"一見するとシンプルでありながら、時間をかけて気づくような静かなディテールを大切にしました"と語り、日常の中にさりげなくロマンティシズムを忍ばせるデザインを目指したことを明かした。 本コレクションでは、8つのウィメンズアイテムに加えて、セシリー バンセンにとって初となるガールズラインも展開予定。 親子でロマンティックなムードが漂うリンクコーデを楽しむことができるので要チェックだ。

UNIQLO and Cecilie Bahnsen 発売日／2026年5月22日（金）発売 販売店舗／フルラインナップは79店舗とユニクロオンラインストアにて販売予定（※一部商品を国内全店舗で展開） 商品ラインナップ／ウィメンズ8アイテム、ガールズ5アイテム https://www.uniqlo.com/jp/ja/women/special-collaboration/uniqlo-and-cecilie-bahnsen ＜オンライン先行予約販売＞ オンラインストアにて先行予約販売を実施。 該当期間に予約した場合は商品が入荷次第順次配送。

詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。 オンライン先行予約販売期間／5月8日（金）8:15～5月14日（木） 配送予定時期／5月18日（月）～5月22日（金）の期間で順次お届け予定 ※先行予約販売予定数が上限に達し次第終了となります。 ※オンライン先行予約販売で完売した場合も、5月22（金）より店舗・オンラインサイトにて通常販売を実施します





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