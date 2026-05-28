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ユナイテッド・リクルートメント株式会社がHR領域の知見共有・交流を目的としたイベントを主催

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ユナイテッド・リクルートメント株式会社がHR領域の知見共有・交流を目的としたイベントを主催
ユナイテッド・リクルートメントHR Craft Night人事交流イベント
📆5/28/2026 4:36 AM
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ユナイテッド・リクルートメント株式会社は、HR領域の知見共有・交流を目的としたイベント「HR Craft Night」を開催してまいりました。このイベントは、スタートアップから大手企業まで幅広い企業人事の皆さまに向けて、48回にわたり開催されてきました。

ユナイテッド株式会社の連結子会社である ユナイテッド・リクルートメント 株式会社は、HR領域の知見共有・交流を目的とした 人事交流イベント 「HR Craft Night」を開催してまいりました。

このイベントは、スタートアップから大手企業まで幅広い企業人事の皆さまに向けて、48回にわたり開催されてきました。 人事・組織担当者は、創業期に自然と共有されていた価値観や行動の「当たり前」は、いつの間にか人によって異なっていきます。 例えば「経営理念は掲げられているのに、現場のマネージャーたちの判断軸がバラバラになってしまう。 」「組織文化を守ろうとすると変化に対応できず、変化しようとすると文化が失われる」--そんなジレンマを抱える人事・組織担当者は少なくありません。

ユナイテッド・リクルートメント株式会社は、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。 高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

ユナイテッド・リクルートメント株式会社は、人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」などの事業を行っています。 イベントの主催者であるユナイテッド・リクルートメント株式会社の代表取締役は、金子陽三さんです。

金子さんは、1999年に立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業（SIer）に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動し、人事担当者・人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり、50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在に至る。 金子さんは、図解 人材マネジメント入門（2020）、図解 組織開発入門（2022）、図解 目標管理入門（2023）、図解 労務入門（2024）、図解 採用入門（2025）、図解 イノベーション入門（2026）などの本を著しています

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ユナイテッド・リクルートメント HR Craft Night 人事交流イベント スカウト代行サービス 採用支援サービス

 

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