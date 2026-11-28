マンチェスター・ユナイテッドはブレントフォード戦で4失点を喫し、レニー・ヨロ、マグワイア、マルティネスら複数の選手が著しい成績不振を晒した。試合の詳細と選手ごとの採点結果を解説する。

マンチェスター・ユナイテッド は、 ブレントフォード との試合で4失点を喫し、選手たちのパフォーマンスは軒並み低迷した。特に若手DF レニー・ヨロ 、ベテランの ハリー・マグワイア 、 リサンドロ・マルティネス はそれぞれ2点台という超低評価を受けた。

若手DFヨロの苦悩と経験不足

レニー・ヨロは10代の若さながらプレミアリーグの厳しさを痛感させられる結果となった。彼の採点は4／10に留まった。スピードを生かして対応しようとする場面も見られたものの、中盤の守備的な選手からの援護が得られず、たびたび2対1の不利な状況に追い込まれた。

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パスを多く回すこともあったが、試合終盤の失点直前には危険な場所でのボール処理において判断を欠いた点が明らかな失点要因となった。経験の浅さが露呈する形となり、今後の成長が求められる局面となった。

マグワイアとマルティネスの防衛線崩壊

ハリー・マグワイアは2／10という厳しい採点を受けた。彼はブレントフォードのスピードと動きに完全に圧倒され、イングランド代表の経験を持つDFとしては相撲前線の横方向への動きを捉え切ることができなかった。

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特にカラム・ウィルソンが2得点を挙げた攻守の切り替え時、マグワイアはたびたびポジションを外され、相手の動きに追随できなかった。空中戦では勝った場面もあったものの、4失点を喫した最終ラインを率いるリーダーシップは発揮できず、大きな責任を問われる結果となった。

リサンドロ・マルティネスもまた2／10という惨憺たる結果だった。アルゼンチン代表DFにとって悪夢のような試合展開となり、開始の笛から動きが鈍く、ペナルティーエリア内へ走り込むウィルソンを正確に追うことができなかった。前半は容易に突破を許し、ハーフタイム直前にルーク・ショーと交代を余儀なくされた。

中盤の機能不全とブルーノの苛立ち

中盤においても守備的な防波堤の役割を果たせず、ユーリ・ティーレマンスは4／10の評価にとどまった。ボールを持った際のプレー自体はまずまずだったものの、攻守の切り替えにおける機動力が欠如しており、3失点目ではブレントフォードに中央を妨げられることなく突破を許した。

主将のブルーノ・フェルナンデスも5／10と平凡なパフォーマンスだった。局面打開を図ろうとした姿勢は見られたものの、その苛立ちは試合を通じて明らかであった。FW陣に決めきれなかったチャンスを作成する場面はあったが、中央の持ち場を離れる傾向が強まり、中盤での主導権握りに失敗した一因となった。

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攻撃陣の無力化と交代選手の活用例

攻撃側でも成果を出せず、コビー・メイヌーはプレッシャー下で技術的な落ち着きを見せた数少ない選手ではあったが、5／10の評価だった。ブレントフォードのカウンター攻撃の多さに圧倒され、試合が間延びして混乱する中でテンポの支配に失敗した。アマド・ディアロも4／10で、前半はプレーにほとんど絡めず、サイドでの突破にも苦しんだため、ユナイテッドがムベウモを通じてより直接的な攻撃を狙うためにハーフタイムで交代となった。

右サイドのパトリック・ドルグも4／10と存在感が薄れた。精力的に試合に入ったものの、自身のサイドを狙われるにつれて守備に追われ、背後で受けるマルティネスの圧力を和らげることができなかったため、攻撃の脅威をほとんど与えられなかった。FWのジョシュア・ザークツィーは3／10で、動きが乏しく、ユナイテッドが25本のシュートを放つ中でもペナルティーエリア内の危険な位置に入れず、セップ・ファン・デン・ベルフに難なく抑え込まれた。

後半に投入された交代選手たちも決定力に欠けた。ルーク・ショーは5／10で左サイドに多少の安定感をもたらしたものの、チーム全体の守備組織が崩れると相手の勢いを止めることはできなかった。マテウス・クーニャは4／10で、出場中に枠内への意味のあるシュートを1本も記録できなかった。メイソン・マウントも4／10で、すでに勝負が決していた終盤に投入され、ボールに触れる機会は非常に少なく、攻撃局面への影響を与えることはできなかった。