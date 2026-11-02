ユナイテッド、冬の補強でドルトムント4選手を視察も高額障壁

マンチェスター・ユナイテッドが冬の移籍市場に向け、ドルトムントのベリンガムら4選手をバイエルン州で視察した。補強担当者が実力を確認したが、高額な移籍金や戦力補填の問題から実現は困難との見方が強い。

マンチェスター・ユナイテッド の補強担当者は、冬の移籍市場開幕に先駆けて、バイエルン州を訪問し、ボーシア・ ドルトムント の選手たちを評価するための視察を実施していた。この動きにより、クラブが次期エース候補や守備陣の強化に向けて、ライバルチームの主力選手に注目している実態が明らかになった。

ドルトムント選手4人の実力確認

視察の対象となったのは、 Jude ベリンガム、ジャンマリー・ロロ・オフォエ・ギラシー、マティアス・ヌメチャ、そしてマルクス・スヴェンソンの4選手である。特にベリンガム、ギラシー、ヌメチャの3名は、今季を通じて追跡されてきた以前からの長期的な獲得候補であり、マンチェスター・ユナイテッドの戦術分析チームがすでに十分なデータを集めていた。

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対照的に、左サイドバックのスヴェンソンは最近になって候補リストに加わった新顔だ。オールド・トラッフォードの首脳陣は、左サイドの壁を強化するため、ここ数カ月にわたり24歳のスウェーデン代表DFについて広範な調査を行ってきた経緯がある。

バイエルンでの活躍と獲得障壁

視察対象の4選手は、ドルトムントが重要な2-2の引き分けを手にすることに大きく貢献した。この結果により、ドルトムントはリーグの優勝争いでバイエルン・ミュンヘンと勝ち点で並ぶ位置に立たされるほどの活躍を示していた。ベリンガム、ギラシー、ヌメチャは全員、土曜日の一戦に先発し、存在感を示してアウェーチームの勝ち点1獲得に貢献した。

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同メディアによると、オールド・トラッフォードの首脳陣は、長期的なセンターフォワード補強においてギラシーを特に魅力的な選択肢とみている。経験豊富なギニア代表FWには、前線の強化に必要な決定力があると考えているという。

しかし、得点力の高いギラシーをドルトムントに手放させるのは、現段階では極めて難しく、実現の可能性も低いと指摘される。中盤のベリンガムとヌメチャにも同様の財政面と戦力面の障壁があり、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、両選手の移籍金が高額で、獲得交渉の成立は困難になると十分に認識している。

左サイドバック補強とスヴェンソン

以前から候補に挙がっている3選手に加え、ユナイテッドは最終ラインの左サイドを強化すべく、スヴェンソンへの注目度を高めている。このポジションの強化は、夏にニューカッスル・ユナイテッドのサイドバック、ルイス・ホールとの交渉が頓挫したクラブにとって、引き続き優先課題となっている。

ホールは今もオールド・トラッフォードで高く評価されているものの、最近セント・ジェームズ・パークで新契約を結んだことから、補強担当者は欧州各地で代替候補を探さざるを得なくなった状況だ。

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来夏への延期と今後の動向

それでも内部関係者によると、スヴェンソンの評価は引き続き慎重に進められている。スウェーデン代表DFへの正式な獲得打診は、冬の移籍市場である1月ではなく、来夏の移籍市場になる可能性があるという。

マンチェスター・ユナイテッドは、高額な移籍金が必要なベリンガムやギラシーの獲得は容易ではないと判断しているため、現実的な代替案としてスヴェンソンによる左サイドの強化を検討する方向だ。今後の契約交渉や戦力編成において、どの選手がオールド・トラッフォードのユニフォームを着るかが注目される。