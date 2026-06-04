ユナイテッドの代表、移籍市場へのアプローチを強調

ユナイテッドの代表は、クラブ経営への外部勢力の影響について断固とした姿勢を示した。移籍市場では結果を予測できないが、万全を期す必要があるとオマール氏は語った。クラブは、財政健全性を損なう一時的な対策ではなく、長期的な持続可能性を重視している。

昨夏の取り組みを今回も再現するとオマール氏は語る。 移籍市場 では結果を予測できないが、万全を期す必要がある。 補強ポジションを明確に把握し、あらゆる事態に備える。 予期せぬ退団や、当初はなかった好機が発生する場合もあるからだ。

ユナイテッドの代表は、クラブ経営への外部勢力の影響について断固とした姿勢を示した。 移籍金の高騰やエージェントの要求が激化する中でも、市場の気まぐれに振り回されず、自らの条件で運営するとベラダ氏は強調した。 クラブは、財政健全性を損なう一時的な対策ではなく、長期的な持続可能性を重視している。 極めて規律を守らなければならない。

それは単純だ。 我々には計画があり、どこに投資すべきか分かっている。 その方針を貫かなければならない。 場合によっては、今後2、3年だけでなく、今後10年を見据えて正しいと判断した投資を行うこともある。

しかし、我々は達成しようとしている目標に集中し続けなければならない。 市場やエージェントに左右されてはならないとベラダは語った。 ユナイテッドが移籍市場で得た効率性の要は、高度なデータ分析だ。 データ部門責任者マイケル・サンソニの下、クラブはリスクを最小限に抑え、新戦力の効果を最大化する。

ベラダは、安定したサッカー部門のリーダーシップと最新技術の融合で、クラブが数年前に比べて優位だと語る。 だからこそ、私たちは準備を整え、機敏かつ柔軟でなければなりません。 それでも明確な計画があります。 ジェイソン・ウィルコックス率いるチームはその計画を実行する態勢が整っています。

昨季の方向性は良い指針です。 経験と若さ、プレミアリーグで実力を示した選手と他リーグで好調な選手を融合させたいと考えています。 サッカー部門のリーダーシップチームとマイケル・サンソニ率いるデータ分析チームへの投資は、すでに強力な基盤となっている。 この体制が安定し投資が続くほど、意思決定の質はさらに高まると確信している





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