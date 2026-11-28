アル・イテハドに所属するモロッコ人FWユセフ・エン＝ネシリが、ネオム戦でゴールの感覚を取り戻した。11月27日（金）夜、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節で、チームを1-0の勝利に導いた。

アル・イテハド に所属するモロッコ人FWユセフ・エン＝ネシリが、ネオム戦でゴールの感覚を取り戻した。11月27日（金）夜、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで行われたロシュン・サウジリーグ第13節で、チームを1-0の勝利に導いた。

エン＝ネシリはこの試合をベンチからスタートしたが、イェンス・フィッシング監督は後半開始と同時にナイジェリア人FWジョージ・イレニケナに代えて彼を投入した。 こうしてモロッコ人ストライカーには、違いを生み出す力を示す新たなチャンスが巡ってきた。 ただ、55分には決定機を逃している。 この場面は、ムハンナド・アル・シャンキーティがゴール前にクロスを送ったものだった。

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しかしエン＝ネシリのシュートはクロスバーに阻まれ、ネットを揺らすことはできなかった。 うまく生かしていれば、早い段階でリードを広げられたはずのシーンだった。 それでもモロッコ人ストライカーは諦めなかった。75分、フセム・アワールの正確なクロスに高く跳び上がり、ヘディングでゴールに流し込んで汚名を返上した。 これが決勝点となり、アル・イテハドは貴重な勝ち点3を獲得。