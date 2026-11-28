ショップのデモカーで聴いたモレルのスピーカーサウンドに惚れ込んでヤリスクロスのオーディオシステムを計画した松嶋さん。福井県のマリノサウンドと共に厳選したパワーアンプ、サブウーファーをラゲッジにシンプル＆上質にインストールした。

好みのサウンドを最優先にオーディオユニットを厳選し、理想のシステムを作り上げた松嶋さん。 カーオーディオ のシステムアップを決意するきっかけとなったのはマリノサウンドのデモカーだった。

試聴してそのサウンドに魅了されたオーナーはデモカーに取り付けられていたモレルのイレイトカーボンを愛車にも導入することを決意。 お気に入りのスピーカーを中心としたオーディオシステムをヤリスクロスに構築することにした。 サウンド作りの核となるモレルのイレイトカーボンに組み合わせたのは、同ブランドのスピーカーとのマッチングが良いとされるARCオーディオのパワーアンプだ。 ショップからのアドバイスやWeb上の情報を参考にユニットを厳選し、オーナーが納得できるシステムを作り上げていった。

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ラゲッジにはパワーアンプやサブウーファーを集約し、フラットなインストールデザインを採用した。 ユニットを隠すことなく美しく見せられるのが魅力であることに加え、オーナーには「オーディオカーといえばフラットなラゲッジインストール」というイメージがあったという。 ユニットのレイアウトやベースパネルの素材選びに加え、ホワイト／シルバー／ブラックでまとめたモノトーンの配色など随所にオーナーが思い描くカッコよさを反映させている。