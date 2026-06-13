ヤヤ・トゥーレ、スロヴァン・ブラチスラヴァの監督に就任 初のトップチーム指揮

元コートジボワール代表MFで、バルセロナやマンチェスター・シティで活躍したヤヤ・トゥーレが、スロバキアの強豪クラブ、スロヴァン・ブラチスラヴァの監督に就任することが決定した。3年契約を結び、アシスタントコーチから Head Coachへと転身する。チャンピオンズリーグでの古巣対戦を見て決意したというトゥーレは、クラブの歴史と施設に感銘を受け、支配的なサッカーで勝利とファンの喜びをもたらすことを目指す。

マンチェスター・シティ のレジェンド、 ヤヤ・トゥーレ がスロバキア強豪 スロヴァン・ブラチスラヴァ の監督に就任し、初めてトップチームを率いることになった。 このコートジボワール出身の伝説的MFは3年契約にサインし、アシスタントからベンチ主役へ転身する。

トゥーレがスロヴァン・ブラチスラヴァで初監督に就任し、選手からベンチへ移った。 バルセロナやマンチェスター・シティで輝いた43歳の元MFは、3年契約で32度優勝した名門を率いる。 スロバキア代表監督に再就任したウラジミール・ヴァイス監督の後任として、32回の優勝を誇る同クラブを率いる。 2019年の現役引退後、指導者経験を積んできたトゥーレにとって、今回の就任は大きな節目のひとつだ。 欧州やアジアで裏方として様々な役割を担ったアフリカ年間最優秀選手賞4度の彼は、欧州大会常連の同クラブで自らの哲学を実践する準備が整った。

今回の就任について、トゥーレはプロジェクトへの強い熱意を語り、すでにチームを研究していると明かした。

「とても嬉しく、ワクワクしています。 正直、月曜日に皆さんと一緒に仕事を始められるのが待ちきれません。 前任者がスロヴァンで成し遂げた功績には多大な敬意を表します。 その基盤に私独自の要素を加えたいです。

私にとってサッカーはすべてです。 私は挑戦が大好きで、豊かな歴史と美しいスタジアム、高い野心を持つこの偉大なクラブを率いられることを心から楽しみにしています」とトゥーレは語った。 彼はクラブの施設に感銘を受け、支配的なサッカーで試合に勝ち、ファンを喜ばせたいと語った。 選手たちに直接会えることを楽しみにしています。

すでに詳細に分析しましたが、最も重要なのは練習での彼らの反応を見極めることです」興味深いことに、トゥーレが就任を決意したのは、古巣とスロヴァン・ブラチスラヴァがビッグステージで対戦する姿を見たからだった。 チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと戦う彼らのプレーを見て、自身のプロジェクトを立ち上げる絶好機だと感じたという。 マンチーニら名将の影から抜け出す時が来たのだ。

「アシスタントとしてマンチーニ氏らと働く機会はありましたが、ヘッドコーチとして自分のプロジェクトに取り組める日を長く待ち望んでいました。 チャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと戦ったこのトップクラブでその機会が巡ってきたことを嬉しく思います。 月曜日が待ちきれません。 未来が楽しみです」とトゥーレは語った





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ヤヤ・トゥーレ スロヴァン・ブラチスラヴァ 監督就任 マンチェスター・シティ チャンピオンズリーグ

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