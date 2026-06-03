ヤマハ、XMAX ABSにマットダークグレーを採用 新デザインで自転車文化を刷新

ヤマハモーターズは2026年7月7日に発売予定のスポーツスクーター「XMAX ABS」に、マットダークグレーをはじめとする新カラーバリエーションと先進技術を採用。エンジン・サスペンション・デジタルインタフェースを徹底的にアップデートし、都市走行に最適化された軽量かつ性能重視のスクーターへと進化させた。

ヤマハ モーターズは、人気のスポーツスクーター「 XMAX ABS 」のカラープロファイルを刷新し、2026年7月7日に新型を発売予定であると発表しました。 今回導入された新色は、 マットダークグレー という表現で、外観に深みとモダンさを追加するクリスタルグラファイト塗料が適用されました。

サイドカバー、レッグシールド、フロントフェンダー、ハンドル、マフラーカバー、および前後フェンダー部分には黒を基調としたマット仕上げが施され、全体に上質で洗練された雰囲気を演出します。 従来の艶ありブラックに対し、今回のマットブラックはコントラストが鮮明で、車体に引き締まった印象を与えます。 XMAXの骨格は走行楽しさと燃費・環境性能を両立させる「BLUE CORE」設計哲学に則り、4ストローク・水冷・SOHC・4バルブの249ccエンジンを備えています。

エンジン内部には、軽量かつ高熱強度を誇るアルミ鍛造ピストンや、熱放散性能に優れたDiASil（大アジル）シリンダーが採用され、パフォーマンスと耐久性を向上させています。 マフラーの内部構造は再設計され、前年モデルに比べ最大800gの重量削減を達成。 軽量化によりハンドリングの反応性が向上し、都市走行や狭い道での操作性が格段に向上します。 さらに最適化されたトラクションコントロールシステムは、雨天や濡れた路面でも安定した発進と加速を実現し、ライダーの安全を強力にサポートします。

車体フレームは剛性と軽量化を両立させる設計で、全体重量はわずか183kgに抑えられています。 フロントサスペンションはモーターサイクル型を採用し、スクーターならではの快適性と乗り心地を兼ね備えています。 タイヤはフロント120/70‑15、リア140/70‑14に設定され、ABS搭載で幅広い路面状況に対処可能です。 リアサスペンションには5段階のスプリングプリロードアジャスターが備わっており、個々のライディングスタイルや路面状態に応じて調整が可能です。

デジタル面では、フロントにTFTパネルとLCDパネルを横に並べたオールインワン型ディスプレイを採用。 このディスプレイは視認性が高く、速度、燃料、サーハット、離合など重要指標を一目で確認できます。 さらに専用アプリ「Yamaha Motorcycle Connect (Y‑Connect)」と連携すると、車体情報の確認やメンテナンス時期のアラート通知などがスマートフォンに受信でき、便利なスマートライディングが可能です。

その他の革新的要素として、左ハンドルスイッチで操作可能なエレクトリックスクリーン、スマートキーシステム、急ブレーキ時にフラッシャーを点滅させるエマージェンシーストップシグナル、USB Type‑C充電ポート付きのフロントポケットなど、快適性と安全性を高める機能が多数搭載されています。 ヤマハは今回のカラー刷新と技術更新により、XMAX ABSを都市型スポーツスクーターとしてさらに魅力的に進化させることを目指しています





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