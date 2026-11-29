イスラエル総選挙後、中道右派ヤシャルのアイゼンコット党首はネタニヤフ首相との会談を終え、大連立政権樹立への慎重姿勢を明確にした。今後の政局動向が注目される。

イスラエルの中道右派政党 ヤシャル の アイゼンコット 党首は、２９日にテルアビブで ネタニヤフ 首相と２時間にわたり会談を行った後、同氏との大 連立政権 樹立に対して明確な慎重姿勢を示した。この会談は、１０月２７日に執行された総選挙で勢力が拮抗し、明確な勝者が出なかった状況下で行われた重要な協議であった。 アイゼンコット 氏は会談終了後、 ネタニヤフ 氏との連携よりも、長年首相を務めてきた同氏の退陣を目指す他の政党と 連立政権 を組む可能性の方が高いとの見解を示す結果となった。

大連立構想の破綻と交渉の経緯

両者は会談終了後、共同声明を発表したが、その内容は限定的なものにとどまった。声明では「協議は実務的なもので、双方が大きな意見の隔たりを埋めようと努めた」と述べられたものの、具体的な合意事項や政治的妥協点の詳細については一切言及されなかった。この曖昧な発表は、双方の立場に大きな違いが残っていることを示唆しており、今後の政局に不透明感をもたらすこととなった。政治アナリストの間では、この会談が決定的な進展をもたらすことは当初から懐疑的な見方が強かった。

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追加会談なしとヤシャルの公式見解

イスラエルのテレビ局チャンネル１２の報道によると、今回の会談終了後、両者間の追加会談の予定は全くないという。アイゼンコット党首は、ネタニヤフ首相に対し、明確なメッセージを伝えた。それは「私は野党陣営の協力政党との連携を堅持する」という方針表明であり、政権樹立後のプロセスにおける特定の役割参加については「歓迎する」という柔軟な姿勢を示したものの、現在の段階での連立参加には否定的であった。この表明により、アイゼンコット氏が率いるヤシャルが、ネタニヤフ氏の主導する新たな政府形成の中心的存在とならないことが確定した形となった。

首相職の交代案とリクードの提案

ネタニヤフ首相は、この政局の打開策として、アイゼンコット氏が率いる連立構想に対して具体的な提案を行っていた。２８日、ネタニヤフ氏は、自身が率いるリクードとヤシャルが合意する場合、首相職を交代で担う案を提示した。具体的には、首相在任期間が最長のネタニヤフ氏が政府運営の後半に務め、前半は他の人物が首相の座を担うというものであった。この案は、長引く政治的死鎖を打破し、早期に安定した政府を樹立するための妥協策として提示されたものであったが、アイゼンコット氏の慎重姿勢の前に実を結ばなかった。

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政治アナリストの見解と今後の展開

政治アナリストらは、アイゼンコット氏がネタニヤフ氏と連携するよりも、長年首相を務めてきた同氏の退陣を目指す政党と連立政権を組む可能性の方が高いと分析している。この見方は、１０月２７日の総選挙で示された有権者の意向や、各政党間の歴史的な対立構造を踏まえたものである。アイゼンコット氏は元軍参謀総長という高い社会的信用を背景に、中道的な立場から政局を再編する役割を期待されている。しかし、ネタニヤフ氏への警戒感や、他の政党との連携による政治的安定性の追求が優先された結果、大連立構想は頓挫したと言える。

テルアビブ会談の意味と今後の政局

テルアビブで行われた２時間にわたる会談は、イスラエル政治の新たな分岐点を示すものとなった。アイゼンコット氏の慎重姿勢は、単なる交渉戦略ではなく、アイゼンコット氏自身の政治的立場と、イスラエルの政治文化を反映したものである可能性が高い。今後、どのような政党連合が形成されるかが焦点となるが、アイゼンコット氏の意向が反映された新連立政権が樹立されるのか、それとも従来の勢力図に基づく政府が形成されるのか、注目が集まっている。チャンネル１２の報道が示す通り、追加会談の absence は、現在の局面では他の選択肢を探る動きが本格化することを意味している。