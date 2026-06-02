ヤクルト、今季11度目完封負けで連勝止まる 松本が初黒星、ジャクソンに打線沈黙

東京ヤクルトスワンズは、今シーズン11度目となる完封負けを喫し連勝が3で止まった。先発松本健吾投手は5回に押し出し死球などで3失点し初黒星。相手先発ジャクソン投手の前に打線が沈黙、ルーキー松下歩叶も三振に倒れた。チームは火曜日5連敗と不安定さを見せ、2位阪神とのゲーム差は0.5に縮まった。

東京ヤクルトスワンズ は、今シーズン11度目となる 完封負け を喫し、連勝が3試合でストップした。 貯金はシーズン最多を更新できず10に戻り、2位の阪神タイガースとのゲーム差は0.5に縮まった。

チームは火曜日の試合で5連敗と苦戦が続く。 池山隆寛監督（60）は試合後、「切り替えが大事。 火曜日でずっと負けている。 そこも含めてこれから話し合いたい」と述べ、チームの立て直しに向けた意気込みを見せた。

先発の松本健吾投手（27）は、1回から3回まで毎回得点圏に走者を背負いながらも無失点に抑える粘投を見せた。 しかし、5回裏に3連打で無死満塁の大ピンチを招くと、山口への初球が押し出しの死球となり先制点を許した。 その後も2点を追加され、2死二・三塁の場面で降板。4回2/3を9安打2四死球4奪三振3失点という内容で、今シーズン初黒星を喫した。

「ランナーを出しながらもなんとか粘っていたけど、試合を作ることができなくて悔しい」と語った。 対する相手先発のジャクソン投手は、前年度神宮球場での対戦で2戦2勝、防御率0.69とヤクルト打線に相性の良い投手だった。 ヤクルトは5回に連打で無死一・二塁の好機を作るものの、得点には至らなかった。7回には2死一・二塁から代打に、今シーズンのドラフト1位ルーキー松下歩叶内野手（23）が起用された。 松下は法大時代に神宮で活躍した舞台であり、プロ入り後初めて神宮の打席に立った。

フルカウントから156キロの直球に空振り三振に倒れ、「すごい歓声。 打ちたかったけど相手が上だった。 期待に応えられるように」と緊張した様子で語った。 結局、ジャクソンの前に無得点に抑えられ、池山監督も「ランナーを返させなかった相手の投球が素晴らしかった」と投手の表现了を称えた。

この敗戦でヤクルトは、今シーズン11度目の完封負けとなり、特に火曜日の試合では5連敗と特定の曜日に不安定さを露呈している。 チームは依然として上位争いを続けているが、投打の課題が浮き彫りとなった。 松本投手はランナーを背負いながらも質の良い投球を続けたが、5回のピンチで一気に流れを許した。 打線は好機を作りながらもあと1本が出ず、ジャクソン投手の前に沈黙。

ルーキー松下は初めての神宮打席で強豪投手と対峙し、経験の少なさも覗かせた。 今後の試合で、如何に火曜日の弱さを克服し、得点圏での決定力を上げるかが鍵となる





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

東京ヤクルトスワンズ 松本健吾 ジャクソン 完封負け 池山隆寛監督

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

食品に特化「ふるさと納税ごちそうアワード」第2回が始動 ～おとりよせネット×LOCUS BRiDGEで地域の工夫に光を当てる、11/12表彰式～アイランド株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 13時05分）食品に特化「ふるさと納税ごちそうアワード」第2回が始動 ～おとりよせネット×LOCUS BRiDGEで地域の工夫に光を当てる、11/12表彰式～

Read more »

スパイスファクトリー、6/11（木）日経BP主催「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」に代表・高木広之介が登壇スパイスファクトリー株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 14時30分）スパイスファクトリー、6/11（木）日経BP主催「未来をつくるテクノロジー展 日経クロステックNEXT 関西 2026」に代表・高木広之介が登壇

Read more »

10人の乳がん経験者の“その後の生き方”に焦点を当てた書籍を出版！【6/11】出版記念トーク＆交流イベントをグラングリーン大阪で開催キャリアトレイル株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 18時14分）10人の乳がん経験者の“その後の生き方”に焦点を当てた書籍を出版！【6/11】出版記念トーク＆交流イベントをグラングリーン大阪で開催

Read more »

【Umee Technologies × ベーシック共催】商談の「一次情報」をマーケティング戦略に活かす！AI時代の顧客インサイト発掘セミナーを6/11（木）開催Umee Technologies株式会社のプレスリリース（2026年6月2日 09時10分）【Umee Technologies × ベーシック共催】商談の「一次情報」をマーケティング戦略に活かす！AI時代の顧客インサイト発掘セミナーを6/11（木）開催

Read more »

限定仕様のAI PCが104,800円。しかも16GB / 1TB搭載のASUS製ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。Snapdragon Xや16GBメモリ、Amazon限定仕様として1TB SSDを搭載するAI PCで、バッテリー駆動は最大約22.2時間。

Read more »

まだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目Amazon.co.jpで、整備済み品のThinkPad X1 Carbon Gen9がリユースセール価格で販売中。第11世代Core i5、16GBメモリ、Windows 11 Proを備えた軽量モバイルノートを、6万円切りで狙えるチャンスです。Officeは別途用意する前提で検討したい1台です。

Read more »