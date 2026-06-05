ヤクルト、神宮外苑100年記念初戦敗北 先制連勝22でストップ

東京ヤクルトスワローズは神宮外苑創建100年記念の3連戦初戦で敗れ、球団記録の先制時連勝が22で止まった。初回に赤羽由紘が先制打、山野太一が9回1失点の好投も、延長11回にキハダが初球被弾。2位阪神とのゲーム差は0.5に縮まった。

東京ヤクルトスワローズ は、 神宮外苑 創建100年記念の3連戦の初戦に臨んだが、敗戦を喫した。 これにより、球団記録を更新していた先制時の連勝が22でストップし、23試合ぶりの黒星となった。

貯金は9に減少し、2位阪神タイガースとのゲーム差は0.5に縮まった。 この日、セントラル・リーグの球団では唯一の敗戦となった。 池山隆寛監督（60）は試合を分析し、『先制後の追加点が取れず、ノーアウト満塁の好機をものにできなかった。 勝負どころでの若さが出たと思う』とコメント。

『みんなで戦う姿勢は変わりない。 明日も準備したい』と前を向いた。 打線は初回、1軍復帰後初めて先発出場した赤羽由紘内野手（25）が先制打を放った。 しかし、その後は追加点を挙げることができなかった。

投手陣では、両リーグトップタイの7勝を挙げている先発、山野太一投手（27）がプロ初めて9回まで投げ、1失点と好投。1-1の同点で延長戦に突入した。10回裏、ヤクルトは無死満塁のサヨナラの好機を迎えたが、三振、遊ゴロ、三振で無得点に終わり、勝利を逃した。 直後の11回表、ホセ・キハダ投手（30）が最初の球で北海道日本ハムファイターズの先頭打者、水野に勝ち越しソロホームランを浴びた。 来日1年目の守護神は、22登板目にして初めて被弾となった。 池山監督は『流れが悪い中、初球をガツンと一発打たれることもある。

これから日本の野球に慣れていってほしい』と話した。 キハダ投手は交流戦5試合に登板し、3戦で失点。2度目の敗戦投手となった





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