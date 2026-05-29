ヤクルト、交流戦4試合目で初勝利を挙げる

ヤクルトは交流戦4試合目で初勝利を挙げた。交流戦では引き分けを挟んだ連敗が3でストップし、首位キープとなった。先発投手は山野太一（27）で、初回から1死一、二塁のピンチを迎えたが、浅村を中飛、村林を左飛に抑えた。

ヤクルト が 交流戦 4試合目で 初勝利 を挙げた。 交流戦 では引き分けを挟んだ連敗が3でストップし、首位キープとなった。 先発投手は 山野太一 （27）で、初回から1死一、二塁のピンチを迎えたが、浅村を中飛、村林を左飛に抑えた。2、3回は3者凡退斬りで、5回は安打と2者連続四球で2死満塁となるも辰己を遊飛で切り抜けた。6回に内野ゴロで1点を失い、6回0／3を投げて7安打2四球6奪三振1失点で両リーグ単独トップの7勝目を挙げた。

打線は初回にドミンゴ・サンタナ（33）の左越え二塁打、古賀優大（27）の中前打で1死一、三塁となり、ホセ・オスナ（33）の遊ゴロで先制した。4回には内山壮真（23）の1死二塁から左中間への3号2ランとなり、7回には2死一、二塁から古賀、オスナが連続適時打を放った。 ドラフト1位のルーキー松下歩叶（23）がプロ初昇格し「6番三塁」でいきなり初スタメンとなり、第1打席で初球の139キロ直球を捉えて左翼線への二塁打を放ち、初打席で初安打を放った。8回も先頭で左前打を放ち、マルチ安打を記録した。

法大から25年ドラフト1位で入団し、2月の春季キャンプでは1軍スタートも、前半に「左太もも裏の筋損傷」で別メニュー調整となっていた。4月11日にファーム・リーグのオイシックス戦で実戦デビューし、2軍では三塁を守り23試合で打率2割8分6厘の2本塁打、10打点を記録した





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ヤクルト 交流戦 初勝利 山野太一 ドラフト1位 松下歩叶

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