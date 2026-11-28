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ヤイスレ監督がトニー獲得レースに火をつける、謎めいた発言で広がる可能性！
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ニューカッスル・ユナイテッドを率いるドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが、サウジアラビアのアル・アハリ時代に共に過ごしたイングランド人FWアイヴァン・トニーの名前を、冬の移籍市場をめぐる憶測の中心に再び浮上させた。アル・アハリで指導したストライカーについて語ったものの、プレミアリーグ復帰の可能性については明確な答えを示さなかった。
ニューカッスル ・ユナイテッドを率いるドイツ人指揮官マティアス・ヤイスレが、サウジアラビアのアル・アハリ時代に共に過ごしたイングランド人FWア イヴァン・トニー の名前を、冬の移籍市場をめぐる憶測の中心に再び浮上させた。
アル・アハリで指導したストライカーについて語ったものの、プレミアリーグ復帰の可能性については明確な答えを示さなかった。 ドイツ人指揮官はトニーの能力を高く評価していることを否定しなかったが、クラブによる交渉や正式な動きの存在を認めることは避け、イングランド人FWを称賛するにとどめた。
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「イヴァンは素晴らしいフットボーラーだ。 以前一緒に仕事をしたし、彼はたくさんのゴールを決めた。 だが、こうした噂についてコメントするつもりはない」 この返答によって、ヤイスレ監督はトニーの将来をめぐる憶測を残す形となった。 とりわけ、アル・アハリでの師弟関係を通じて、指揮官は選手の能力を熟知している。
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