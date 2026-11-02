モントレー・カー・ウィーク2026:アキュラとランボルギーニの最新作が話題に

2026年8月中旬に開催されたカリフォルニアの『モントレー・カー・ウィーク』で、アキュラの電気概念車『ネクセラビジョン』やランボルギーニ『レヴエルトSV』が初披露され、日本のクラシックカーもレースで活躍した。

2026年8月中旬、カリフォルニア州モンテレイベイエリアでは、世界中の自動車愛好家が集結する一大イベント「 モントレー・カー・ウィーク 」が開催された。この一週間は、高級車やクラシックカー、そして未来を象徴する電動モデルが一堂に会する、自動車文化の祭典となっている。SNS上には、眩しい光を放つ写真やショート動画があふれ、現地の熱狂的な雰囲気がデジタル空間を通じて世界中に伝播した。

日本の自動車ファンにとっても、この2026年の夏は歴史的な意味を持つ出来事が多かった。単なる見物ではなく、その場に立って風を感じ、エンジンの轟音を耳にする体験は、特別な感動を呼び起こす。この紀行では、その興奮と熱気を共有し、極上の妄想体験としてその瞬間を追体験できる内容となっている。

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高級リゾートでのプレミア披露

イベントの幕開けを飾ったのは、高級ゴルフリゾート「クエイル・ロッジ＆ゴルフ・クラブ」で行われる「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」である。この行事は、広大な美しい緑の芝生を背景に、世界屈指の名車たちが一堂に会する、至極のガーデンパーティーである。参加者は極上の料理やシャンパンを味わいながら、優雅にクルマの美しさを鑑賞することができ、訪れる人々はセレブリティのような特別な気分を味わうことができる。

この場所では、ラグジュアリーブランドが最新モデルのワールドプレミアを開催する主戦場ともなっている。2026年でブランド誕生40周年を迎えたアキュラは、次世代のデザインを体現する電動モデル「ネクセラビジョン」をアンベール（公開）した。流麗なシルエットは、新しい時代の自動車デザインの息吹を強烈に放ち、集まった観客の注目を集めた。

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その後も会場の熱気は収まることを知らず、突如として大きな歓声が上がったのは、毎年この地で特別な発表を行うランボルギーニの存在によるものである。同社は究極のスーパーカー「レヴエルトSV」を初披露し、ド派手な演出と凄まじいオーラを放った。この発表会のスケールは、これまで経験してきたどのイベントとも桁違いであり、参加者たちは貴重な「役車」たちが放つ圧倒的な熱量と美酒に酔いしれた。

ラグナ・セカでの歴史的名車たち

モントレーの旅は、高級リゾートの静かなる鑑賞から一転して、内陸の山間部へと向かう。たどり着いたのは「ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ」であり、ここでは「ロレックス・モントレー・モータースポーツ・リユニオン」と命名されたクラシックカーレースイベントが開催されていた。厳格な審査を乗り越えた1920年代のクラシックカーから、往年のF1やインディカー、グループCなどのスポーツレーシングカーまでが、本気のバトルを繰り広げる舞台である。

歴史的な名車たちが惜しげもなく限界走行を見せつける様子に、観客からは「おいおい、そんなに激しく攻めて大丈夫か？」という声が漏れるほど、その走行の激しさと熱狂は尋常ではなかった。それぞれの車両が持つ歴史と技術の結晶が、激しいコーナリングと加速の中で息を吹き返す様子は、自動車愛好家にとってこれ以上の見応えを持つものであった。

特に2026年のこのイベントでは、「日本のモータースポーツへの敬意」がメインテーマとして掲げられていた。このテーマの下、名物コーナーである急勾配の「コークスクリュー」を、日本の象徴的なレーシングカーたちが駆け抜け、その雄姿を披露した。ロータリーエンジンの甲高い咆哮を響かせながら「マツダ 787B」や「767B」がコースを駆け下りる姿は、圧巻の一言に尽きる。

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また、日本のスーパーGTでチャンピオンを獲得した実績を持つ「レイブリッグNSX-GT」も攻め込む姿があった。これらの日本のチームと車両が、世界有数のレーストラックで堂々と戦う姿は、日本の自動車文化が世界からどのように評価されているかを如実に示すものであった。このように、モントレー・カー・ウィーク2026は、過去の栄光と未来の技術が交差する、まさに歴史的な出来事として記憶されることとなった。