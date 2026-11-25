ヴィンチェンツォ・モンテッラは、ミラン監督時代の内部混乱やベルルスコーニ会長の干渉、クリスティアーノ・ロナウド獲得の噂などについて振り返った。トルコ代表監督退任後、初めてこの当時のことを語り、結果よりも宣伝を優先するクラブ運営への批判も表明した。

ヴィンチェンツォ・モンテッラ が、ミランを率いた激動の時期を振り返り、クラブ内部の混乱や方針の食い違いについて語った。 元イタリア代表の同氏は、サン・シーロでの在任中に浮上した クリスティアーノ・ロナウド 獲得の噂にも言及した。

モンテッラがトルコ代表監督を退任して以来、初めて口を開いた。 大きな成果を収めながらも、難しい形で終わった在任期間を振り返っている。 イタリア人指揮官はトルコをEURO2024のベスト8に導き、2026年ワールドカップ出場も決めたが、同大会ではグループステージで敗退した。 こうした成果にもかかわらず、ネーションズリーグの全試合でトルコが敗れた後に解任され、現在はフリーとなっている。

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に語った。 最後は受け入れがたいものだったと認めつつ、サッカー界では予測できないことも起こると話した。

「当然、この経験の終わり方はつらかった。 だが、サッカーでは時に予測できないことが起こる」と付け加えた。 話題は、モンテッラが子どもの頃から応援していたミランでの監督時代にも及んだ。 サン・シーロでの最初のシーズンは好調で、2016年のイタリア・スーパーカップではユヴェントスを破り、ミランに2011年以来のタイトルをもたらした。

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セリエAでも6位に導いてヨーロッパリーグ出場権を獲得し、クラブは2014年以来となる欧州の大会への復帰を果たした。 しかし、2年目は一転して苦戦。 リーグ開幕から14試合でわずか6勝にとどまり、解任された。

「ミランを率いるのはずっと夢だった。 子どもの頃、マルコ・ファン・バステンを見てミランを応援していたからだ。 ベルルスコーニは紳士だったが、よく現場に関わり、私を特定の判断へと誘導しようとした。 彼はバロンドール受賞者が何人もいるチームに慣れていたが、我々のチームにはいなかった。

そういう選手を一人買ってくれれば、私ももっと攻撃的なサッカーができると冗談を言った」と、モンテッラは明かした。 当時のクラブ運営については厳しく批判し、中身より広報を優先していたと示唆した。

「あのクラブには具体的なメッセージより宣伝文句のほうが多かった。2年目は非常に混乱していた。 オーナーが変わり、新加入選手が大勢いて、移籍戦略も全般的に混乱していた。 我々の考えが常に一致していたわけではないし、私が相談すら受けないこともあった。 ストライカーを獲得する段階になって、予算はすべて使い切ったと言われたと思う」