モンテル、大熱狂のホームランでゲームチェンジャーに！

沖縄出身のベテラン外野手、モンテルがヤクルトで初の劇的ホームランを放り、戦力外だった時期から復活を果たし、祖母やチームへの感謝の気持ちを吐露

モンテル は長年の熱い想いと試合への愛情が、まさに今回の ホームラン で爆発した。 雨の降る日、セットの緑の芝生に沈む彼の姿は、まるで旧友に抱かれたような温かさと逆に揺れるような緊張感を同居させていた。

試合開始初盤、ナイスタイミングで9回の一球目に飛んだ球は、観客席の一角からも聞こえる歓声とともに、終盤の試合を完全に逆転させる発射台として機能した。 道具の選び方から体の配置に至るまで、すべてが完璧に同期し、結果は当たり前に見えるのだが、そこには彼が歩み続けてきた苦闘の痕跡が潜んでいる。 場面を振り返ると、モンテルは自らの熱意と完成度を語った。

「去年は戦力外になったが、今こそ再び支配下に戻れる。 相手チームがライオンズという点も難しく、ポイント還元から戻りやすい」と反芻し、観客に向かって深く頭を下げた。 モンテルにとって独特の意味合いを持つのは、祖母の影響だ。 祖母が生前抱いた、青いロゴとシンボルに対する熱意は彼の心に大きな影を落としている。

実際、祖母が1月に永眠し、24日は彼の誕生日になる予定だった。 彼は友情の証として「おばあちゃん子」と呼ばれた言葉を胸に、打席に立った瞬間、涙は自然に流れた。 これまでのキャリアは、1年目の西武時代に戦力外へ滑り込み、育成でヤクルトに加入。 一方で季節のキャンプでの投手指導から、バッティングまでを担当する強さを得た。

モンテルがワークアウトで注目したのは、身長1メートル87、体重88キロ、右投げ右打ちという不思議なバランスで、ラインを抑えるポジションに対して右打球を次々と外側へ送り出すテクニックだった。 池山監督の初の指導を受けた心構えは「大きく構えてしっかり振る」だった。 彼は「ブンブン指令」と呼ばれるものを提示し、相手投手を状況に応じて味方化させる指導をした。 季節を通じてベースランも喜ばしい得点へとつなげ、自身の打率・2.81と3桁値で2軍でも顕著なデータを残した。

試合のハイライトは7回の代走で姿を見せた彼。 そして9回の厳選された一打で限界まで踏ん張った既に疲れた身体を巻き隠し、盟約を破った左翼席への飛び投げになる。 相手ピッチャーに対して身体全体で秘めたエネルギーを放出し、瞬間の鋭い業務が球場を貫いた。 彼は、観客の熱狂を楽しみつつ、試合全体を通して更なる成長を望んでいると語った。

「今日の感動は決して一度きりだろう」そう彼は締めくくった。 報導ではモンテル自身が「すべては自分を磨く証だった」と語っている。 また、ヤクルトに入社前にモデルライフを経験したとする短いエピソードが書かれ、彼の多面性を訴えている。 今回の試合は、全体の勝敗を左右するだけでなく、モンテルにとっての自己証明であり、彼がサッタイ競技を題材に、コミュニケーションの橋渡しといった多くの意味を含んだ。

彼は「好きなことを仕事にしたい」と長く語っている。 総合的に見れば、モンテルはキャリアに対する深化を加速させる試合の瞬間を堪能し、再度証明した。 モンテルの本名は日隈モンテルで、沖縄出身であり、金光大阪-OBC高島・琉球ブルーオーシャンズ・徳島といった育成リーグを経て、26歳となって本格的なプロ級へ進出した。 彼のアドレナリンと独特の感情浄化がこの試合を、涙の綾で潰れた過去とともに新たな未来へ導いた





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