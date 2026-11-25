株式会社モンテール新たにカカオマスで仕立てた生チョコを使用し、さらに香り高く～2026年12月1日(火)から期間限定で販売～ 洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本…

■プレミアムショコラエクレアカカオマスを使った生チョコをブレンドした、くちどけなめらかなチョコレートクリームを、飾り絞りの生地につめました。 ベルギーチョコを配合した上掛けチョコの上に、食感も楽しめるチョコレートチップをトッピングして仕上げました。

濃厚な生チョコと、チョコレートチップ入りの口溶けなめらかなチョコレートクリームの2層仕立て。 新鮮な卵をたっぷり使い、ふんわりしっとり焼き上げた“GODIVA”の焼印入りのチョコワッフル生地でサンドしました。 モンテールは 1954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。 『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。

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なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーで 2025年度売上 No.1※1を獲得、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで 2025年度売上 No.1※2を 獲得しました。 モンテールスイーツのエクレアカテゴリーでの No.1 獲得は27年連続※3です。 ※2：モンテール調べ