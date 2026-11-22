新潟県弥彦村と粟島浦村の小中学生7人がことし夏、モンゴル国エルデネ村を訪問した国際交流事業の報告会が21日、弥彦村図書館「らいわ弥彦」で開かれた。児童生徒はホームステイや遊牧民キャンプ場での体験、現地の子どもたちとの交流などを写真や動画を交えて発表。言葉や文化の違いを超えて友情…

新潟県弥彦村と粟島浦村の小中学生7人がことし夏、モンゴル国エルデネ村を訪問した国際交流事業の報告会が21日、弥彦村図書館「らいわ弥彦」で開かれた。 児童生徒はホームステイや遊牧民キャンプ場での体験、現地の子どもたちとの交流などを写真や動画を交えて発表。

言葉や文化の違いを超えて友情を育み、異文化への理解を深めた成果を伝えた。 弥彦村とエルデネ村は2016年8月に友好都市協定を締結し、ことしで10周年。2015年の弥彦神社御遷座100年記念事業で行われた相撲場開きに出席したモンゴル出身の横綱日馬富士関と大関照ノ富士関（いずれも当時）との縁から交流が始まった。 ことしは7月29日から8月3日までの5泊6日の日程で、本間芳之弥彦村長を団長とする13人がエルデネ村を訪問した。 参加した児童生徒は弥彦小学校6年生2人、弥彦中学校3年生3人、粟島浦中学校2、3年生各1人の計7人。

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報告会の冒頭、本間村長は「非常にコミュニケーション力が高く、現地の子どもたち、そして旅行で来ている外国人の子どもたちとも盛んに交流」していたと振り返った。 人見知りせず積極的に関係を深めていった児童生徒の姿を評価した。 児童生徒の発表は、弥彦中は生徒2人が会場で、1人が事前収録した動画で報告した。 遊牧民キャンプ場では現地の子どもたちとバレーボールやバスケットボールを楽しみ、ホームステイでは牛の乳搾りや弓矢、民族衣装の着用などを体験した。

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発表の途中には、モンゴルの国土面積や伝統的な歌唱法「ホーミー」などのクイズも出題。 動画を交えてモンゴルの文化を紹介し、会場を楽しませた。