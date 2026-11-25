アフリカ年間最優秀賞を巡る争いが最終段階に入った。アフリカサッカー連盟（CAF）は水曜日、2026年アワードの最終候補リストを発表し、最優秀クラブ賞と最優秀代表チーム賞の2部門で候補を3つに絞り込んだ。両部門とも当初は10の候補でスタートしていた。

アフリカ年間最優秀賞を巡る争いが最終段階に入った。 アフリカサッカー連盟（CAF）は水曜日、2026年アワードの最終候補リストを発表し、最優秀クラブ賞と最優秀代表チーム賞の2部門で候補を3つに絞り込んだ。

両部門とも当初は10の候補でスタートしていた。 アフリカ最優秀クラブ賞の最終候補には、アルジェリア、モロッコ、南アフリカのクラブが名を連ねた。 アルジェリアのUSMアルジェ、モロッコのASFAR、南アフリカのマメロディ・サンダウンズの3クラブだ。 一方、最優秀代表チーム賞の候補にはモロッコ、セネガル、カーボベルデが選ばれた。

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USMアルジェは、大陸の舞台で成功を収めたシーズンを経て最終段階に進んだ。 CAFコンフェデレーションカップでは、カイロで行われた決勝でエジプトのザマレクをPK戦の末に下し、クラブ史上2度目の優勝を果たした。 さらに11月8日には、CAFスーパーカップ2026でサンダウンズを3-1で破り、アルジェリアのクラブとして大陸での存在感を一層高めた。 ASFARは、CAFチャンピオンズリーグで力強い戦いを見せて決勝に進出し、3候補の一角に食い込んだ。

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ただし決勝では、南アフリカのサンダウンズに2試合合計1-2で敗れ、タイトルを逃している。 マメロディ・サンダウンズの選出は、大陸の舞台で傑出したシーズンを送ったことへの評価だ。 南アフリカの同クラブは決勝でASFARを下し、クラブ史上2度目のCAFチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げた。