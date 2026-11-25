2025年アフリカネイションズカップ決勝の勝者争いを巡り、モロッコ王立サッカー連盟（FRMF）はスポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガル連盟の異議申し立てを認め優勝復活を裁定した件に対し、正式に異議申し立てを行う方針を表明した。これにより、大会史上最も物議を醸した試合の行方とトロフィーの帰属をめぐる争いが再燃している。

2025年 アフリカネイションズカップ 決勝を巡る騒動が、さらに新たな展開を迎えた。 セネガル の優勝が復活したことを受け、 モロッコ サッカー連盟は異議申し立てを行う方針を正式に発表。

スポーツ仲裁裁判所の裁定にもかかわらず、大会史上最も物議を醸した試合の一つを巡り、トロフィーを譲るつもりはない。 決勝の98分、大会開催国モロッコにPKが与えられたことで騒動が勃発した。 激怒したセネガルの選手とスタッフは抗議のためピッチを離れ、試合は14分間中断。 再開後、ブラヒム・ディアスがPKを失敗し、セネガルが延長戦の末に1-0で勝利した。

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その2カ月後、アフリカサッカー連盟（CAF）はセネガルの行為を理由に優勝を剥奪し、モロッコの3-0での勝利とした。 これを受け、セネガルサッカー連盟（FSF）はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議を申し立てた。

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「スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、2025年アフリカネイションズカップ・モロッコ大会（AFCON 2025）の決勝に関し、セネガルサッカー連盟（FSF）がアフリカサッカー連盟（CAF）およびモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）を相手に行った異議申し立てを認めた。 CAF上訴委員会の決定を取り消し、CAF規律委員会の決定を復活させる。