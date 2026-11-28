ンゴノ氏の分析に基づき、モロッコ代表の抗議対応がアフリカサッカー界における同国の立場を危うくする懸念が示された。モロッコ連盟はスイス連邦裁判所で法的手続きの適正性を争う方針だが、判決取消しのハードルは高い。

ンゴノ氏は自身の分析の根拠として、競技規則第5条を挙げた。 同条は主審に試合運営の全権を与え、試合中に起きた事実について最終的な決定権を持つと定めている。 例外は、不正や、管轄機関の介入を必要とする違反の存在が証明された場合に限られる。

同氏は、こうした例外は今回のモロッコとセネガルの争いには当てはまらないとの見方を強調した。 一方で同氏は、モロッコの対応の仕方によって、モロッコ代表に異議や不満の多い当事者というイメージが定着しかねないと懸念も示した。 モロッコがアフリカサッカーにおいて大きな地位を占め、大陸のサッカー界で重要な役割を担っていることは認めつつ、それだけにこの対立が長引けば、大会タイトルを巡る争いの枠を超えた問題になると指摘している。 こうした批判が上がるなか、モロッコ連盟はスイスの司法機関での法廷闘争の継続を検討している。

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その筆頭となるのがスイス連邦裁判所で、判決に対する司法上の異議申し立ての最終手段となる。 ただし同裁判所はスポーツ上の争いの本質を審理し直すことはなく、審査の対象は法的手続きの適正さに限られる。 つまり、この問題の行方は、スポーツ仲裁裁判所の判決の取り消しを正当化する手続き上の理由があるかどうかに左右されることになる。