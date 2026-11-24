セネガルサッカー連盟は、セネガルとモロッコによるアフリカネイションズカップのタイトルをめぐる係争について、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した決定を受け、公式声明を発表した。

アフリカサッカー史上最も物議を醸した騒動の一つが、劇的な展開で幕を閉じた。 スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、アフリカネイションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟（CAF）の決定を取り消す裁定を下し、タイトルを セネガル に戻した。

セネガルは延長戦の末にモロッコを1-0で下し、ピッチ上で決着をつけていた。 これにより、約10カ月にわたった法廷闘争に終止符が打たれた。 新たな裁定により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブデッラー・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。 この一戦では、ピッチ内外で異例の出来事が相次いでいた。

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セネガルサッカー連盟は火曜日に発表した声明で、次のように述べた。

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「セネガルサッカー連盟は国内外の皆様に対し、当連盟とアフリカサッカー連盟およびモロッコ王立サッカー連盟との間の係争に関して、スポーツ仲裁裁判所が下した裁定の正式な通知を本日受け取ったことをお知らせする」声明は続けて「この決定により、スポーツ仲裁裁判所はセネガル・スポーツ連盟が提出した上訴を認めた。 その結果、最高仲裁裁判所は2026年3月17日にアフリカサッカー連盟上訴機関が下した決定を取り消し、2026年1月18日にラバトで行われ、延長戦の末にセネガル代表が1対0（1-0）で勝利した決勝の結果を完全に回復させた」としている。