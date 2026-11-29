モロッコサッカー連盟はU-23代表のスタッフとして元指揮官のサイード・シバ氏の招へいを検討しており、アシスタント就任か監督復帰の可能性があり、現在のアイト・ベン・イディル監督の立場も影響を受ける見込みである。

によると、 モロッコサッカー 連盟はU-23モロッコ代表のスタッフに サイード・シバ 氏を招へいすることを検討している。 この件については初期段階の話し合いが行われたものの、現時点で最終決定には至っていないという。

元指揮官のシバ氏には、現体制のスタッフに加わる可能性と、チームの指揮を全面的に任される可能性の両方が残されている。 この動きにより、現在チームを率いるジャマル・アイト・ベン・イディル監督の立場が変わる可能性もある。 シバ氏をアシスタントとして迎えるのか、それとも指揮官に据えるのか、想定される変更の形はまだ決まっていない。 いずれも、出場権獲得への道を左右する注目の一戦に向けたモロッコ代表の準備の一環である。

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モロッコは予選でエチオピアをホーム&アウェーの2試合合計6-3で破り、この段階まで勝ち進んだ。 対するセネガルは南スーダンを3-1で退けて駒を進めており、大陸大会への道を切り開こうと大きな野心を抱く両国が激突することになる。 『アフリクフット』によると、モロッコ対セネガルの2試合は2027年3月22日と30日に行われる予定だ。 両国にとって極めて重要な一戦であり、U-23アフリカネイションズカップ本大会進出に向けた決定的な関門となる。