モロッコ対セネガルの試合処理をめぐるCASの再審理結果が発表された。主審の決定権限を擁護する形で裁定が下され、モロッコの勝利主張は棄却された。この決着がサッカー規則改正の可能性を示唆している。

モロッコ と セネガル の試合処理をめぐる国際スポーツ仲裁裁判所（ CAS ）の再審理結果について、裁定は主審の判断を支持するものとなった。 モロッコ の弁護士は、試合再開の決定が適切であったと強調し、棄権敗訴の適用には該当しないと主張した。

IFAB規則に基づく主審の権限範囲

同弁護士の主張によれば、裁定の法的根拠はIFAB競技規則の第5条に明確に規定されている。この条文は、主審が試合を管理し、終了させる固有の権限を付与している。この規定は、問題となった事案が発生した時点で完全に有効であり、その権限の範囲内での判断は正当性が認められる。

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CASは、両チームの選手がピッチに戻ってプレーを続行する意思を明確に示した後、試合再開を許可した主審の判断は、与えられた権限の範疇内であると判定した。裁判所は、その判断が恣意的なものではなく、外部からの圧力や要因に影響されて行われたものでもないことを否定した。

棄権規定の適用除外と仲裁人の一致

モロッコ側がセネガルを棄権による敗戦扱いとするよう求めた際の根拠は、アフリカ・ネイションズカップ規定の第82条および第84条であった。しかし、弁護士の解釈では、主審が試合を完全に打ち切ったわけではなく、再開と続行を認めたため、これらの棄権規定は本件には当てはまらないと結論づけた。

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この再審理の最終的な決定は、CASに任命された3人の仲裁人による全会一致で下された。専門家の視点から見た場合、すべての鍵はモロッコがピッチに戻って試合を継続するという行動にあった。もし両チームがピッチに戻っていなければ、セネガルにとって状況はより厳しくなり、不可能ではないにせよ、試合の結果は困難な方向へ進んでいただろう。

規則改正への示唆と今後の影響

この裁定は、サッカー規則の今後の改正や解釈変更における重要な前例となる可能性がある。同弁護士は、セネガルとモロッコの一件が、既存の規則改正のきっかけになったと語った。これにより、主審の裁量権の範囲や、試合中断時の手続きに関するガイドラインの見直しが議論される。

今回の出来事は、国際的なサッカー大会における試合進行管理の重要性を浮き彫りにした。今後の試合運営において、主審の権限が明確化されることで、同様の紛争の予防に繋がる効果が期待されている。