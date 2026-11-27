アル・ファテフのモロッコ人ウイング、ムラド・バトナがロシュン・サウジリーグで再び主役の座に躍り出た。木曜夜に行われた第13節のアル・リヤド戦で、チームの1-0勝利の立役者となったのだ。決め手となった強烈なシュートは、彼の際立った個人能力を改めて示すものだった。

アル・ファテフのモロッコ人ウイング、 ムラド・バトナ がロシュン・サウジリーグで再び主役の座に躍り出た。 木曜夜に行われた第13節のアル・リヤド戦で、チームの1-0勝利の立役者となったのだ。

決め手となった強烈なシュートは、彼の際立った個人能力を改めて示すものだった。 バトナのゴールは、まさに彼らしい形で生まれた。 右サイドでボールを受けると、左足でのシュート体勢を整え、強烈な一撃を放つ。 ボールはゴール隅に突き刺さり、アル・リヤドのGKはなす術がなかった。

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この一発がアル・ファテフに貴重な勝ち点3をもたらした。 このゴールは単に試合の勝敗を決めたワンシーンにとどまらない。 ロシュン・サウジリーグのDFたちが対峙し慣れているこのモロッコ人ウイングのスタイルに、改めて光を当てるものとなった。 ドリブルとシュートのパターンは明白でありながら、その脅威を止められた選手は多くない。