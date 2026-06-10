モルガン・スタンレー、Appleの新AI「Siri AI」について旧型iPhoneの非対応を指摘

モルガン・スタンレーの調査レポートによると、Appleが発表した新しいAIアシスタント「Siri AI」は、多くの旧型iPhoneで動作しない。同社は、8億5000万台以上のiPhoneがApple Intelligenceの基本的な機能を実行できず、13億台以上がSiri AIを利用できないと推定。チップアーキテクチャとメモリ容量が主な障壁となり、既存ユーザーの大部分が高度なAI機能を享受できない可能性がある。AppleはWWDCでSiri AIを発表し、OpenAIのChatGPTやGoogleのGeminiなどに対抗する意向。

米 Morgan Stanley は調査レポートで、米 Apple が新たに発表した「Siri AI」について、多くの旧型「iPhone」が高度なAI機能を実行する能力を備えていないため、同社の既存ユーザー基盤の大部分は利用できる機能が限られると指摘した。

Morgan Stanleyによると、8億5000万台超のiPhoneは「Apple Intelligence」の基本的な問い合わせ機能を実行できず、13億台超のiPhoneはSiri AIを利用できないという。 Siriは大幅な刷新が長らく延期されていた。 Siri AIは、6月9日（現地時間）に開催されたAppleの年次開発者会議「WWDC」（Worldwide Developers Conference）の目玉として発表された。

世界最大のスマートフォンメーカーであるAppleは、Siri AIによって米OpenAIの「ChatGPT」、米Googleの「Gemini」、米Anthropicの「Claude」といった競合サービスに対抗する考えだ。 Appleは、Siri AIでGoogleの「Gemini」などに対抗する構え（出所：ロイター）Morgan Stanleyは「Siri AIの普及を妨げる主な要因は、チップアーキテクチャとメモリ容量である」と指摘している。

Siri AIは、Apple独自のAIシステムのApple Intelligenceを基盤としている。8億5000万台超のiPhoneは、Apple Intelligenceの基本的な問い合わせ機能を実行できないと見込まれる。 そのため、同システムを活用するSiri AIに至っては、13億台超のiPhoneが利用できないという





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