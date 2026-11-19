株式会社モバオクが運営するオークションサービスで、永井豪氏描き下ろし色紙の寄付金全額を石川県輪島市へ寄付する企画を開催。2026年11月28日から京都会場限定で実施。

株式会社モバオク （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小一原宏樹）は、著名なマンガ家・ 永井豪 氏が描き下ろしたオリジナル色紙を用いたチャリティーオークションを、2026年11月28日（土）10:00から2027年1月11日（月・祝）22:00までの期間で開催すると発表した。この企画は、 京都文化博物館 において開催される特別展「令和6年 能登半島地震 復興祈念 不滅の力 永井豪 ー 永井豪 記念館リバイバルー」との連携事業として実施される。

オークションで出品される色紙は、永井豪氏が京都展のために特別に描き下ろしたものであり、その売上の全額（手数料等を除く）が、2024年1月1日に発生した能登半島地震の被害甚大だった石川県輪島市へ寄付される。本プロジェクトは、震災で大きな打撃を受けた永井豪氏の故郷である輪島市に対する支援を目的としており、京都会場へ実際に足を運んだ来場者のみが参加資格を得られる限定企画として進行する。

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オークションの仕組みと運営主体

このチャリティーオークションは、株式会社モバオクが運営する公式オークションサービス「モバオク」上で開催される。同プラットフォームは2004年にサービスを開始したインターネットフリマおよびオークションサービスであり、ユーザーにとっては手軽に出品や落札を行える環境を提供している。参加者はいくつかのルールに沿って入札を進めることになるが、特に重要なのは、すべての収益が復興支援という特定の目的へ直結する点にある。

モバオクにおける出品および落札の手数料体系は、月額330円の定額制となっている。ただし、Google Play決済またはiTunes決済を利用する場合には、月額360円の利用料が発生する仕様となっている。この簡素化された料金プランは、初心者からベテランコレクターまで幅広い層が参加しやすい環境を整える役割を果たしており、今回はそのシステムを活用して寄付募集を展開する。手数料を除いた純粋な売上がすべて輪島市へ渡るため、参加者は自分の入札金額が直接的に復興支援の資金源となることを確認しながら参加することができる。

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永井豪と輪島市の関係性及び背景

今回のオークション対象となっている永井豪氏は、「マジンガーZ」「デビルマン」「キューティーハニー」など、日本を代表する数々の名作マンガを生み出してきた世界的に知名なクリエイターである。その永井豪氏の故郷が石川県輪島市であり、当地は永井氏の作品の世界観や精神性にとって重要な土地柄である。輪島市には「永井豪記念館」が存在し、多くの人々が同館を訪れて永井氏の功績に触れてきた。しかし、2024年1月1日に発生した能登半島地震により、同館を含む市内の多くの観光名所や施設が壊滅的な被害を受けた。特に観光の要所として知られた朝市通りに位置していた永井豪記念館は、地震の揺れによって深刻なダメージを受け、復興への道筋が課題となっていた。

京都文化博物館で開催される「令和6年能登半島地震復興祈念 不滅の力 永井豪ー永井豪記念館リバイバルー」という展覧会は、こうした背景の中で企画されたものである。永井氏の作品が持つ「不滅の力」や回復の象徴として、被災地の輪島と文化的な拠点である京都を結びつける試みが行われている。モバオクがこの展覧会と連携し、京都展のために描き下ろされた色紙を出品することは、単なる物販ではなく、被災地との絆を可視化する社会的な取り組みの一環としての側面が強い。同社は京都の地から、故郷である輪島市への想いを込めて本企画を立ち上げた経緯がある。

復興支援への実質的インパクトと今後の動向

本オークションによって集められた資金は、全額石川県輪島市へ寄付されるため、震災からの復興過程における具体的な活動に活用されることが期待される。輪島市は朝市通りの再生や、永井豪記念館のリバイバルを含む地域の活性化を急務としており、外部からの資金流入は重要な支援となる。特に、今回のように特定の著名人の愛用品や描き下ろし作品を活用することで、従来とは異なる層の人々が復興支援に関心を持ち、行動に移す契機となり得る。京都文化博物館へ来場した多くの人々が、直接その被害の大きさや復興への必要性を肌で感じながら参加できる環境が整っている点は、他のオンラインイベントでは得難い強みである。

期間終了後の2027年1月11日（月・祝）22:00をもってオークションは終了し、その後、落札者と株式会社モバオクによる処理が行われた後、売上が輪島市へ送金される手続きが進む予定である。京都会場限定という制約があるため、東京や他の地域在住者で直接参加を希望する場合は、京都旅行の機会を捉えるか、関連する別の支援活動を探す必要が生じる。しかし、モバオクというプラットフォームを通じて、永井豪氏の作品ファンや、能登半島地震の支援に关注を持っている層が結集する場が提供されることは、災害復興支援におけるクラウドファンディングやチャリティー活動の新たなモデルケースとなる可能性を秘めている。株式会社モバオクとしては、今回の取り組みを通じて、社会貢献とサービス向上の両立を図る方針を示すものと考えられる。