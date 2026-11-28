モハメド・サラーがヨーロッパリーグのトラブゾンスポル対CSKAソフィア戦で1ゴール1アシストを記録し、2-1の逆転勝利に貢献した。バロンドールの公式サイトは彼の活躍を称え、本来の実力を取り戻しつつあると評している。

モハメド・サラー は先週木曜日に行われた ヨーロッパリーグ の一戦で、 トラブゾンスポル の CSKAソフィア 戦2-1勝利に大きく貢献した。1ゴール1アシストの活躍で、ビハインドを跳ね返してのアウェイでの貴重な逆転勝利を直接もたらした。

バロンドールの公式サイトはサラーのパフォーマンスを称え、次のように評した。

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「この活躍は、出来が落ち込んだ時期を経て、エジプト人FWが本来の実力の一端を取り戻したことを示している。 バロンドール候補に6度名を連ね、2025年版で4位に入ったサラーは、攻撃面での決定力を取り戻しつつあるようだ」 同サイトはさらにこう続けた。