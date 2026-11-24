「Simeji presents Z世代トレンドアワード2026」が24日、都内で行われ、歌謡グループ「モナキ」が、「ヒト部門」で大賞に輝いた。13～29歳の… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「Simeji presents Z世代トレンドアワード 2026」が24日、都内で行われ、歌謡グループ「 モナキ 」が、「ヒト部門」で大賞に輝いた。13～29歳のZ世代1万1443人へのアンケートで選出された。

モナキのじん（39）、サカイJr．（37）、ケンケン（30）、おヨネ（29）が登壇。 プレゼンターで俳優の藤岡弘、（80）からトロフィーを受け取り、同席した藤岡の三女藤岡舞衣（18）から祝福された。 今回のアワードは「ヒト部門」の他に「モノ部門」「コト部門」もあり、3部門全てのトップが年間大賞に輝く方式だった。

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「モノ部門」はメロジョイ、「コト部門」はドパガキが選出された。 最後に年間大賞発表の直前に、司会者から年間大賞の予想を問われた藤岡弘、は「それはもう、モナキさんだと思います」、藤岡舞衣も「私も日ごろからパワーをもらっているので、モナキさんなんじゃないかなって思います」と即答。 さらに、それを聞いた藤岡弘、から「モナキさんに取ってもらいたいね」と言われ、グッと期待度が高まった。 これを受けて、モナキのケンケンは「この会場に呼ばれてるし、こうやって（ヒト部門大賞を）いただいたってことは、もう…」と、自らもハードルを上げた。

満を持して発表された年間大賞は…。 ドラムロールが流れる中、スクリーンに映し出されたのは「ドパガキ」。 発表を受けて4人は、昭和テイストに一斉にズッコケて会場の笑いを誘った。 モナキの4人は「あーあ…」「恥ずかしい…」などと、それぞれの思いを口にした。

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代表する形でサカイJr．は「ドパガキには負けましたが、僕たちは幸運にも（NHK）紅白歌合戦に出させていただきますので、今年から来年にかけて、しっかりとドパガキに負けないように、幸運を皆さまに届けていけるように、全力でパフォーマンスしていきます」と、気を取り直して冷静な口調で意気込みを語った。 藤岡弘、からは「予想外だったね。 当然（モナキ）だと思ってたんだけど（笑い）。 来年頑張ってください。

応援してます、娘たちと一緒に」と、エールを送られた。 年間大賞は逃したが、芸能界の大先輩からの後押しという、得難いものをつかみ、4人は満面の笑みだった。