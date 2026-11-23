前年大躍進を遂げたモナキが2027年第1弾シングルを1月13日にリリース。純烈酒井一圭氏作詩の表題曲とCM起用曲3曲を収録し、各タイプで異なるジャケットや楽曲を提供する。

演劇集団purely（純烈）の弟分グループである モナキ が、2027年の活動の第一弾として新シングルをリリースすることを発表した。2026年はTikTokでの大ヒットにより社会的現象を巻き起こし、年末には第77回NHK紅白歌合戦への初出場や日本レコード大賞新人賞受賞が決定するなど、グループ史上最大の躍進を見せた年であった。その勢いを受け、1月13日にシングルが3タイプ同時に発売され、ファンだけでなく一般層にもその存在感を広げていく構えだ。

新曲制作陣とCM起用楽曲の詳細

今回のリリースで注目を集める表題曲『愛と言う名のGloryDay』は、作曲に岩崎貴文氏、作詩にプロデューサーであり純烈リーダーの酒井一氏が手掛けた。このクリエイティブ・タッグは、グループの前年の大ヒット曲『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』と同構成であり、強力なコンビによる制作となっている。楽曲のジャケット写真は、白シャツに黒パンツというモノトーンコーデで統一されており、アダルトな雰囲気を醸し出す鮮烈なビジュアルとなっている。

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カップリング曲には、すでにCMで起用実績のある話題性の高い楽曲が収められている。Aタイプには、アイリスオーヤマの『アイリスのお茶 綠（りょく）レモンフレーバー』および『白桃フレーバー』のCMソングとして使用されている『ギュっギュっGyuっ』が含まれる。この楽曲は、日常のシーンに溶け込む親しみやすさと、グループのユニークなダンスパフォーマンスを兼ね備えた一曲となっている。

また、Cタイプには日清中華『辣椒担々麺（ラージャオタンタンメン）』のCMで替え歌バージョンが使用されたオリジナル曲『GENKAI LOVE』が収録される。CMでの使用を通じて、音楽配信チャートやSNS上での認知度をさらに高める役割を果たしてきた楽曲であり、今回のCDリリースによりより多くのリスナーに届ける機会となる。これらのCM起用曲は、グループのマーケティング戦略の成功を示すものでもあり、音楽とコマーシャルの連携が巧く機能している例と言える。

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ZOZOTOWNコラボBタイプの独自世界観

3タイプ目のBタイプは、先月発表されたファッションプラットフォーム『ZOZOTOWN』とのコラボレーションが特徴となっている。ジャケット写真には、学園生活を想起させるアイテムを身にまとったメンバーの写真が採用されており、パステルカラーを基調とした之前的なイメージから、より成熟した方向性への転換を試みる意図が感じられる。このビジュアルは、グループの新しいステージへの飛躍を象徴するものである。

Bタイプのカップリング曲『ぐー☆すか☆ぴー☆』は、タイトル自体がユニークな響きを持っており、ジャケットの世界観と連動している。メンバーの衣装にはコンセントが描かれているが、挿さっていないという設定であり、電源が入っていない状態を表現している。これは、メンバーが普段の活動で発揮するエネルギーとは異なる、静かなる、あるいは準備中の様子をユーモアを交えて表現した独自のコンセプトであり、リスナーに新たな発見をもたらす可能性がある。

メンバー構成と2026年の快進撃の背景

モナキは、純烈リーダーの酒井一氏が「鶴の一声」で命名した4人組グループである。芸能界の経験者と社会人経験者が融合した異色のラインナップが特徴で、結成からの経緯もまた一つの物語として語られている。各メンバーは個性的な経歴を持ち、グループに多様な魅力をもたらしている。結成から1年足らずで、『名もなき者たち』として注目され始めて以来、環境は劇的に変化した。

グループ最年長で元俳優のじん（本名非公開、1987年2月26日生まれ、39歳、東京都出身）は、グループの重鎮として存在感を発揮している。ブルーのイメージカラーを持つサカイJr.は、1988年12月8日生まれ、37歳で、米テキサス州出身の元一級建築士である。その技術的な背景は、グループの構成力やダンスの正確さに影響を与えている可能性がある。ピンクのケンケンは、1996年7月16日生まれ、30歳で福岡県出身の元戦隊ヒーロー俳優であり、パフォーマンとしてのスキルを有している。

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グループ最年少のイエロー、おヨネは、1997年8月15日生まれ、29歳で大阪府出身の元会社員である。脱サラ組としての経験は、グループの結束力やビジネス感覚に寄与している。2026年は、デビュー曲のダンス動画がTikTokなどのSNSで大流行し、総再生数が20億回を突破する快挙を成し遂げた。この数字は、デジタル時代におけるエンタメの波及力を示す極めて重要な指標であり、グループの認知度を飛躍的に高めた。

今後の展開と市場への影響

2027年1月13日のリリースに合わせて、Aタイプ（CRCN-8894）、Bタイプ（CRCN-8895）、Cタイプ（CRCN-8896）の3種類のリリース形態が用意されている。各タイプは、収録楽曲やジャケット写真、そして付属するコラボアイテムなどで差別化されており、ファンだけでなく新規層にも選べる工夫が凝らされている。新語・流行語大賞へのノミネートや、NHK紅白歌合戦初出場など、メディアへの露出も増加しており、音楽業界におけるモナキの地位は確固たるものとなりつつある。

2026年にパステルカラーの衣装で親しまれてきたイメージから、2027年はアダルトで洗練されたビジュアルへと変化している。この転換は、グループの成長と、オーディエンスのニーズの変化に対応した戦略であると考えられる。ZOZOTOWNとのコラボレーションや、大手メーカーとのCMタイアップは、モナキが単なるSNSスターに留まらず、実力あるアーティストとして定着しつつある証左である。今後の活動において、どのようにこの勢いを維持し、さらに成長していくかが注目される。

今回の3タイプ同時リリースは、モナキの2027年の幕開けを飾る重要なイベントである。表題曲『愛と言う名のGloryDay』のメッセージ性や、各カップリング曲の魅力を通じて、グループの新たな可能性が広がることが期待されている。前年の記録的な再生回数和受賞歴を背景に、2027年もモナキの動向から目が離せない状況が続くことだろう。音楽配信プラットフォームや実店舗での販売開始は、ファンだけでなく一般消費者にとっても、グループとの接点を増やす契機となる。