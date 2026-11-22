第1回闇国際映画祭でモトーラ世理奈が主演映画『とびらをあけたら』のジャパンプレミアに登場。片桐絵梨子監督との共演や、オオカミ女役への挑戦秘話を紹介。

28歳のモデルでタレントの モトーラ世理奈 が、22日に東京・渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷で開催された第1回 闇国際映画祭 において、主演映画『 とびらをあけたら 』の ジャパンプレミア 舞台挨拶に登壇した。同作品は、 片桐絵梨子 監督の長編商業映画デビュー作であり、2027年1月8日の公開が予定されている。

モトーラ世理奈のホラー初挑戦と撮影風景

普段はホラー作品をほとんど見ないというモトーラ世理奈は、本作で初挑戦となるホラージャンルに挑んだ。劇中では、27歳の主人公・美紀がオオカミにかまれたことをきっかけに、身体能力や日常生活が変化していく様子を描いている。撮影は2025年9月に行われ、その振り返りとしてモトーラ世理奈は、事前に想像していたものとは異なるユニークなシーンに言及した。

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「あんぱんがコロコロと転がったり、最後にはオオカミになった姿で、頭の上に文鳥が乗ったり」と、可愛らしいイメージが浮かぶ描写を挙げながら、モトーラ世理奈は笑顔で「かわいいと思った」と語った。期待を裏切るようなシュールな演出が、本作の特徴の一つとなっている。

片桐絵梨子監督の創作意図と原作の系譜

『とびらをあけたら』は、第3回日本ホラー映画大賞で大賞を受賞した短編映画『夏の午後、おるすばんをしているの』を原案としている。この短編は、母親のいない家で幼い少女がひとり留守番をする際の孤独と不安を、現実と幻想が溶け合う独特の世界観で描いた作品である。長編では、この原点を基盤としつつ、片桐絵梨子監督独自の感性でオオカミ女の物語を紡ぎ上げた。

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片桐絵梨子監督は、長編化の経緯について、短編の観客から「子どもの頃を思い出した」という感想を得たことを挙げた。そのまま長編化するのではなく、大人の女性が持つ心象風景を描くことに重点を置いたと説明し、「目を覚ましたら大人になっているが、心の中は子どものまま」というテーマ性を追求した。

さらに片桐絵梨子監督は、シャーマニズムやオオカミ信仰への興味から着想を得たことにも触れた。これらの文化的・精神的背景が、物語の深層心理を表現する手段として取り入れられている。本作は今年7月にカナダのファンタジア映画祭にて「UNDERGROUND」部門に出品されワールドプレミア上映され、イタリア・トリノのTOHorror Fantastic Film Festではグランプリを受賞するなど、国際的に高い評価を得ている。

役作りにおけるモトーラ世理奈と監督のコミュニケーション

劇中では、首筋のかまれた跡からの出血や、牙を向けて人をかもうとするなどの過激なシーンも存在する。しかし、初めに脚本を読んだ際、モトーラ世理奈は主人公の美紀がどのような人物なのか理解できなかったという。美紀というキャラクターの境界線が不明確であり、どう演じればよいか迷いがあった。

その混乱は、片桐絵梨子監督との対話を通じて解決への糸口が見えた。監督は、美紀が出勤時にいつも同じ石畳の決まった道を歩くという、自分の中だけのルールを持っていると説明した。この設定に対し、モトーラ世理奈は自身にも同様に、誰に決められたわけでもない自分の中のルーティンやルールが強い共通点があることに気づき、それが役への理解を深める大きなヒントになったと述べた。

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結果として、モトーラ世理奈は外部からの指示ではなく、内発的な規律に縛られる美紀の心理状態に共感し、演技に落とし込んだ。この共感を通じて、当初は掴みどころのなかったキャラクターが立体化していった。