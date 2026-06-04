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モト・グッツィ V7 STONE 2026年モデル発表 新色「サッビア カモ」追加で euro 5+対応

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モト・グッツィ V7 STONE 2026年モデル発表 新色「サッビア カモ」追加で euro 5+対応
モト・グッツィV7 STONE2026年モデル
📆6/4/2026 12:40 PM
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モト・グッツィは、伝統の空冷縦置きVツインエンジンを搭載するV7 STONEの2026年モデルを発表。新色「サッビア カモ」を追加し、Euro 5+排出ガス規制に適合。最新の電子制御システムを装備し、中低回転域で高いトルクを発揮するエンジン性能と、ブレンボブレーキなどの足回りで安全性と乗り心地を追求したモデル。

モト・グッツィ の伝統的な空冷縦置きVツインエンジンを搭載した「 V7 STONE 」の 2026年モデル が発表された。 同モデルは2026年5月29日より全国の正規販売店で受注を開始する。

新色として「サッビア カモ」が追加され、マット仕上げとブラックアウトの組み合わせでカラースキームを強調する。 エンジンは排気量853ccの空冷90°縦置きV型ツインで、OHVレイアウトを保ちつつEuro 5+規制をクリア。 最高出力67.3 HP（6,900 rpm）、最大トルク79 Nm（4,400 rpm）を発揮し、中低回転域でダイナミックな性能を実現する。 容量拡大のエアボックス、新バルブタイミングシステム、ピストンクーリング回路の最適化により性能と効率を向上。

足回りはΦ40mmテレスコピックフォーク、ブレンボ製4ピストンキャリパーとΦ320mmディスク（フロント）、2ピストンフローティングキャリパーとΦ260mmディスク（リア）のブレーキシステムを装備。 リアフェンダーのショート化、アグレッシブなエキゾースト、イーグルのシルエットが光るDRL付きヘッドライト、6本スポークアルミホイールが外観の個性を際立たせる。 電子制御はライド・バイ・ワイヤスロットル、MGCTトラクションコントロール（キャンセル可能）、ROAD/RAINライディングモード、ABS、クルーズコントロールを標準装備。 メーターはLCDデジタルパネルでギアポジションなどを表示、灯火類は全てLED

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モト・グッツィ V7 STONE 2026年モデル 空冷Vツイン サッビア カモ Euro 5+ ブレンボ トラクションコントロール ライディングモード

 

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