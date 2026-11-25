モトローラは日本市場向けに約18万円のプレミアムスマートフォン「motorola signature」を投入する。片岡愛之助氏を招いた発表会で、Bose高音質や165Hzディスプレイなどの詳細が明かされた。

モトローラ は日本市場向けに高級 Android スマートフォン「 motorola signature 」の投入を正式に発表した。この端末は2026年1月にグローバル向けに先行発表されたモデルであり、約1年の期間を経て日本の消費者向け販売が実現する。

発表会には歌舞伎俳優の片岡愛之助氏がゲストとして登壇し、話題作「半沢直樹」での存在感を発揮した。北原氏らは端末の価格設定や市場戦略について説明を行い、プレミアム市場における新たな選択肢の提供を強調した。

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モトローラsignatureの仕様とBoseによる音響

本端末は約6.8型のExtreme AMOLEDディスプレイを搭載し、解像度は2780×1264ピクセルである。リフレッシュレートは最大165Hzで動作し、Dolby Vision規格にも対応している。また、別売りのアクティブスタイラス「moto pen ultra」にも対応する。

音響面ではSound by BoseステレオスピーカーとDolby Atmosが備わっている。Boseのニック・スミス氏は動画メッセージで、「motorola signatureにふさわしい上質な体験を音でも実現することを目指した」と述べた。同社の音響技術事業統括として、音質設計への関与をアピールした。

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北原氏が指摘する価格上昇の背景

モトローラの北原氏は、総務省の議論以前にメモリ高騰により端末全体の価格が上がっていることを指摘した。これは各社共通の事情であり、政府主導の残価設定ルールが実質的な値上げに拍車を掛けていると説明した。

Android陣営はこのトリプルパンチの影響で、価格が3倍や4倍に跳ね上がるような大きな影響を受ける可能性があると述べた。この状況を踏まえ、約18万円のモデル投入による市場への影響を慎重に分析した。

プレミアム市場への戦略的投入理由

北原氏は約18万円のモデルを投入する理由として、日本のプレミアム市場に新たな選択肢を作りたいと語った。これまでスペックだけを高めたモデルを出すことは可能だったが、フラグシップには単なる高性能を超えた世界観や持つ意義が必要だと強調した。

AppleがiPhoneで築いたような世界観に到達するため、包括的な体験として提供できるタイミングを見極めていたと説明した。この判断により、高価格帯市場での競争力強化を図る。

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関連製品と市場への影響

同時に、モトローラは初の横折りスマートフォン「motorola razr fold」も発表している。開くと8.1型になるこの端末は、FeliCa搭載やIIJmioの「10万円引き」などの狙いも示唆している。これらの製品は日本のスマートデバイス市場において、新たなトレンドを生み出す可能性がある。