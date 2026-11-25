モトローラの新フラッグシップ「motorola signature」が12月4日に17万9800円で発売されます。約6.99mm・186gの薄型軽量ボディにSnapdragon 8 Gen 5、全カメラ5000万画素、Bose音響を搭載。2年間無料のコンシェルジュサービスも付帯する注目機です。

モトローラ・モビリティ・ジャパンは11月25日、同社の新たなフラッグシップスマートフォン「motorola signature」を発表しました。 発売日は12月4日（予約受付は11月25日から）で、モトローラ公式オンラインストアでの販売価格は17万9800円です。

SIMフリー版はAmazonや家電量販店、MVNO各社で扱うほか、ソフトバンクでも販売します（ソフトバンクはカーボンブラックのみ）。 本機を手にしてまず際立つのは、厚さ約6.99mm、重量約186gという薄型軽量設計です。 近年のハイエンド端末は高性能化に伴い200gを超える重量級モデルが主流となっていますが、motorola signatureは日常の取り回しやすさを意識しています。

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航空機グレードのアルミニウムフレームを採用し、背面は一般的なガラスではなく、リネン調やツイル調の織物風テクスチャーで仕上げられており、モトローラらしいデザインになっています。 カラーはPANTONEとコラボレーションした「PANTONE Carbon（カーボンブラック）」と「PANTONE Martini Olive（オリーブゴールド）」の2色展開です。