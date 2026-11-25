お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻・あいさんが24日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。モデルとして活動する長女・さくらちゃん（8）が映画イベントに初登壇した際の様子を伝え、父親譲り…

お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）の妻・あいさんが24日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。 モデルとして活動する長女・さくらちゃん（8）が映画イベントに初登壇した際の様子を伝え、父親譲りだという意外な一面を明かした。

さくらちゃんは今年5月、6人組キッズクリエイターグループ「有名になりたい」のメンバーとして活動を開始。9月10日には女子小中学生向けエンタメファッション誌『Cuugal（キューーガル）』でモデルデビューを果たした。 ブログでは、ファッションやヘアスタイルに興味を持つ長女の成長ぶりもたびたび紹介されている。 イベント直前、あいさんは「親子は似ますね！ 」と題してブログを更新。

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会場に到着したことを報告し、「メイク前です！！ 」と、角のような飾りが付いた赤いフードをかぶり、カメラに向かって控えめな笑顔を見せるさくらちゃんの写真を公開した。 青緑色のネイルを施した指でピースサインをする姿も収められている。 さらに、さくらちゃんについて「意外と人見知り」だと明かし、初対面のスタッフやキャストを前に「ニコニコもじもじ」を繰り返していると説明。

「ギアがなかなかかかりません！ 」「いつものさくちゃんスイッチが入るまでまだ時間がかかりそうです」と、普段の調子が出るまで見守っていた。 その人見知りな性格については「意外とパパ譲りでして、、」「パパもあーみえて めっちゃ人見知りです！ 笑」と、尾形との共通点を告白。

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尾形と出会った頃を振り返り、「心開いてくれるまで多分1年はかかったと思う。 笑笑」と明かした。 一方、打ち解けた後の尾形については「本音や本心やありのままの姿があまりに人間らしすぎて笑ったけど」と回想。 娘も同じタイプだといい、「心開くまでは長くて 開いたら 信じられないくらい 素でありのまま接してくるから 距離感バグっててなかなか面白いです。。。

笑」と、親しみを込めてつづった。 投稿の最後には、顔を寄せ合い、お互いの頬に手を添えた父娘ショットも公開。

「親子は似ますね あれもこれも」と、性格の共通点を実感した様子だった。 この投稿には「人間らしさwww」「二人とも可愛い」「さくちゃんのバンダナかわいい」「尾形さんが人見知り!? 」などのコメントが寄せられている。