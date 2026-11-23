モデルの野崎萌香（36）が22日、自身のインスタグラムを更新し、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。

モデルの野崎萌香（36）が22日、自身のインスタグラムを更新し、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。 野崎は投稿で「私事ではございますが、本日、かねてよりお付き合いしていた一般の方と入籍いたしました」と報告。

これまでの人生で経験してきた出会いや出来事を振り返り、「そのすべてが今日という日に つながっていたのかもしれないと思うと、胸がいっぱいになります」と、結婚への思いをつづった。 今後の家庭については「これから先もお互いを思いやり、嬉しいことも困難なことも分かち合いながら、笑顔と愛情にあふれた温かな家庭を築いていきたいと思います」とコメント。 新たな人生のスタートに向けた決意を明かした。 また、仕事についても「一つひとつのご縁を大切にしながらより一層精進してまいります」と意欲を示した。

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投稿の最後には、これまで支えてきた家族や友人、仕事関係者、ファンに向けて「心から感謝しています」と謝意を伝え、「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。 野崎は、1990年2月10日生まれ、東京都出身。 モデルとして活動中、2009年のファッションショー『TOKYO GIRLS COLLECTION 2009 AUTUMN／WINTER』の「第7回ミスTGC」にて準グランプリを受賞し、ファッション誌『non-no』（集英社）の「ノンノ・フレンド」に選出される。

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現在は、ノンノ・モデルとして活動する他、『マキアージュ』（資生堂）、『ゼクシィ』（リクルート）などのCMにも多数出演。