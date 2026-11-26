トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは11月26日、幕張メッセ（千葉県千葉市）にて、2027年1月15日～17日に開催される「東京オートサロン2027」に、MODELLISTA（モデリスタ）ブランドで出展すると発表した。

トヨタ カスタマイジング& ディベロップメント は11月26日、幕張メッセ（千葉県千葉市）にて、2027年1月15日～17日に開催される「 東京オートサロン2027 」に、 MODELLISTA （ モデリスタ ）ブランドで出展すると発表した。

出展に先立ち、11月26日より「東京オートサロン2027」MODELLISTA特設サイトを公開。 イベント会場で公開予定のプロトタイプモデルと11月26日に発表した「LEXUS NX MODELLISTA」の2台を展示することを予告している。 今回の展示テーマは「ついに、その進化を選べる。 」で、MODELLISTAは近年「上質」「洗練」「五感に響く機能」をテーマに掲げ、「幾何学的×有機的＝近未来的な造形」を表現したデザインコンセプト「GEOMETRICAL organic（ジオメトリカル オーガニック）」を取り入れた取り組みを行なっている。

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前回の「東京オートサロン2026」で展示した「LEXUS ES MODELLISTA」に続き、今回もこの考え方のもと、2台の展示車両を通じてMODELLISTAの進化を表現するとしている。 このほか、「東京オートサロン2027」にはトヨタカスタマイジング&ディベロップメントが展開するTRDブランドも出展。 さらに、タイ・バンコクの海外関係会社「TCD ASIA CO., LTD.」も出展を予定しており、TRDの展示内容などの詳細はTRDホームページ、TCD ASIAの詳細は「東京オートサロン2027」公式サイトの出展者情報で順次案内される。