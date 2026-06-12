モスバーガー、板橋区に「MOS FARM Tokyo 高島平農園」開設 都市部の貸し農園プロジェクト本格展開へ

モスフードサービスは、東京都板橋区が進める緑地再整備のトライアル・サウンディングを活用し、市民農園「MOS FARM Tokyo 高島平農園」を2026年6月より開設します。本農園を「テスト農園」と位置づけ、都市部の農地維持に貢献する貸し農園プロジェクトの本格展開を目指します。都市部での市民農園需要は高いものの供給不足が課題であり、「農」「食」「地域」をつなぐ新たな価値創造や、食と農の循環モデルの構築を目指します。店舗の食品残渣活用や農園との連携など、モスバーガーならではのアプローチで、地域とのつながりを強化していく考えです。

2026年6月12日 14時10分 モスバーガー を展開する株式会社 モスフードサービス は、東京都 板橋区 が進める緑地再整備のトライアル・サウンディングを活用し、 市民農園 「MOS FARM Tokyo 高島平 農園」を2026年6月より開設します。

本農園は「テスト農園」と位置づけ、今後、都市部の農地維持に貢献する「モスの貸し農園プロジェクト」の本格展開を目指します。 都市部では農地が減少傾向にある一方で、農家ではない一般市民がレジャーや食育を目的に利用する市民農園は増加しており、農林水産省の調査によると2025年3月時点で全国に4,273農園、面積1,284haに達しています。 関東・近畿・東海の3大都市圏で全国の農園数約80%を占め、特に關東圏が全体の50%を占めるなど、都市部での需要が高いが供給が不足しています。

「モスの貸し農園プロジェクト」は、社内新規事業創出プロジェクト「Challenging 01」で採択された取り組みで、「農」「食」「地域」をつなぐ新たな価値創出を目指します。 本プロジェクトは、都市部における農地活用モデルを可視化する「モデル農園」としての役割も担い、地域の農家や土地所有者との新たな接点創出や農地ネットワーク拡大の可能性を検証します。 将来的には、モスバーガー店舗、協力農家、全国のモスファームなどとの連携も視野に入れ、「育てる」「食べる」「地域とつながる」を循環させる仕組みづくりを目指します。

具体例として、店舗で発生するカット野菜の端材を活用した資源循環、農園で育てた野菜や花を用いた店舗との取り組み、生産現場とお客様をつなぐ体験機会の創出など、モスならではの「食と農の循環モデル」の追求を計画しています。 板橋区は2025年3月に「高島平緑地再整備方針」を策定し、「高島平緑地らしさ」を活かしたみどり豊かな居場所づくりを目指しています。 今回、同緑地の有効活用を進めるトライアル・サウンディングとして本事業が採用され、「MOS FARM Tokyo 高島平農園」が誕生しました。

当社では本農園を、将来的な都市型貸し農園・体験農園事業の可能性を検証する「テスト農園」と位置づけ、2026年6月より順次利用者募集を開始する予定です。 モスフードサービスは2023年5月に板橋区と「地域活性化等に関する包括連携協定」を締結しており、本農園では区画貸しではない体験農園スペースなどイベント活用場所も設置し、子育てや次世代育成につなげる企画を展開する計画です。 運営は株式会社モスフードサービスが行います





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