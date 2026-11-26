[ドバイ ２６日 ロイター] - イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は２６日、イスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）傘下の民兵組織「バシジ」に対し、社会への浸透を拡大し、「全てのイラン人をバシジ隊員に」す

イランのイスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）傘下の民兵組織「バシジ」隊員。9月25日、テヘランで撮影の提供写真。 Majid Asgaripour/WANA via REUTERS - イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は２６日、イスラム革命防衛隊（ＩＲＧＣ）傘下の民兵組織「バシジ」に対し、社会への浸透を拡大し、「全てのイラン人をバシジ隊員に」することを目指すよう呼びかけた。

米国とイスラエルが今年２月下旬に開始した戦争勃発以降、イラン当局は、国内各地で繰り返される政府支持の集会を組織化するためにバシジを頼りにしてきた。 国営メディアはこうした集会を、イスラム共和国に対する広範な大衆の支持の表れとして報じている。 国営メディアの報道によると、今回のメッセージは「バシジ週間」に合わせて発表されたもので、同組織に対し、正式なメンバーではないがイデオロギーを共有する人々を含め、より幅広い支持層を活用して国の問題解決に役立てるよう促した。

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モジタバ師は、戦争の初期攻撃で殺害された父アリ・ハメネイ師の後を継いで以降、公の場に姿を見せていない。 同師は文書による声明を通じて発信を続けており、イラン当局者は同師が公の場に姿を見せない理由として、安全上の懸念を挙げている。