イスラエル情報機関モサドのゴフマン長官が米高官と会談し、イランへの軍事攻撃を支持する意向を示した。トランプ政権が攻撃見送りの方針を表明する中、イスラエル側は共同攻撃を推進する動きがある。

イスラエル情報機関 モサド の ゴフマン 長官は、先週にワシントンで米当局者と会談を行い、 イラン に対する米国とイスラエルの共同軍事攻撃を支持する考えを明確に示していた。関係筋2人の話によれば、この会談において ゴフマン 長官は、対 イラン 政策におけるイスラエルの積極的な役割を強調し、米国の軍事介入に踏み切るよう働きかけた。

ワシントンでの高官会談と核情報共有

ゴフマン長官は、米首都ワシントンにてラトクリフ中央情報局（CIA）長官を含むトランプ政権の高官たちと会談を行った。この席上、ゴフマン長官はイランに関するイスラエルの詳細な情報分析を米側に説明した。関係筋によると、提示された情報には、現在米国とイランの外交交渉における焦点となっているイランの核開発計画に関する重要なデータも含まれていた。米側は、この情報の提供を通じて、イランの潜在的な脅威に対するイスラエルの深刻な懸念を直に受け止めることとなった。

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マイアミでの和平担当特使との協議

会談後も、ゴフマン長官はイスラエルメディアの報道によると米フロリダ州マイアミを訪問し、ウィットコフ和平交渉担当特使とも面会した。ウィトコフ氏は、イランやウクライナを巡る米国外交を担当する重要な役職にある人物であり、ゴフマン長官との協議は、軍事オプションと外交的解決の両面から米国の対イラン戦略を確認する意味合いを持っていたと考えられる。

トランプ政権の見送り方針との対比

この一連の動きは、トランプ大統領が今月9日にイランに対する新たな軍事攻撃を当面見送る方針を表明した直後の出来事である。トランプ大統領は、ホワイトハウスで会談したカタール首相を含め、域内諸国から全面戦闘再開の回避を求める要請を受けたことを理由に、この決定を下したと説明している。カタールは、米国とイランの間接協議の仲介役として機能しており、和平の糸口を探る外交チャンネルの維持が優先された局面であった。

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外交交渉と軍事圧力の微妙なバランス

ゴフマン長官がトランプ大統領の見送り方針を表明した後に訪米したことを背景に、モサド長官の姿勢は、外交的解決への慎重さだけでなく、軍事力による抑止維持への強い意図を示している。関係筋2人のうち1人は、ゴフマン長官が会談でイスラエルの対イラン情報を丁寧に説明したと述べており、情報共有を通じて米国の政策決定プロセスにイスラエルの視点を深く浸透させようとする戦略が読み取れる。核開発計画を巡る情報の共有は、単なる事実伝達にとどまらず、将来の対イラン行動における米国の判断材料を提供する重要な役割を果たした可能性がある。

今後の米イラン関係への影響と注目点

モサド長官による共同攻撃支持の意向表明は、現在進行中の間接交渉の行方にどのような影響を与えるかが注目される。トランプ政権が当面攻撃を見送るとしつつも、イスラエル側から核開発計画を巡る深刻な情報が提供されたことは、外交的圧力を維持しつつ、軍事オプションを常にテーブル上に置くことでイランを牽制する複合的な戦略の一端を示していると考えられる。今後は、カタールによる仲介役としての役割が果たせるかどうか、そしてその過程でイスラエルの懸念がどのように米国政策に反映されるかが、中東情勢の安定を左右する鍵となる。関係筋の情報開示の内容から、イスラエルは対イラン問題において米国とより緊密に連携し、自国の安全保障上の危機感を共有することで、米国の対イラン政策においてより大きな影響力を行使したいとの思惑が垣間見える。